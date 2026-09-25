باكستان وتركيا يبحثان تقديم الدعم لـ السعودية في مواجهة الحوثيين

تعتزم كلا من باكستان والسعودية وتركيا عقد اجتماع عاجل لقادة الجيوش.

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الخارجية الباكستانية ؛ فإن كلا من الدول الثلاث ستناقش مسألة تقديم الدعم للرياض بموجب اتفاقية الدفاع المشترك.

وأشارت وزارة الخارجية الباكستانية إلى أن الدول الثلاث تستنكر الهجمات التي استهدفت مكة المكرمة ومنشآت سعودية.

كما أكدت الدول الثلاث على حق السعودية في الدفاع عن أمنها.

ونوهت الخارجية الباكستانية إلى أن قادة عسكريون من الدول الثلاث سيبحثون سبل دعم المملكة.

وفي وقت لاحق ؛ أعلنت السعودية اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه أراضي المملكة، مؤكدة إحباط محاولة لاستهداف مدينتي الطائف وينبع.

وقال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، اللواء الركن تركي المالكي، إن الدفاعات الجوية السعودية تمكنت من اعتراض الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.

وأكد المالكي أن التصعيد والانتهاكات التي تنفذها جماعة الحوثي سيتم التعامل معها بحزم، مشددًا على استمرار الإجراءات اللازمة لحماية الأراضي السعودية وسلامة المدنيين.