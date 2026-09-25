درع الوطن اليمنية تستهدف تجمعات الحوثيين في كهبوب وتجبرهم على الفرار والتراجع

نجحت مدفعية اللواء الثالث بالفرقة الأولى لقوات درع الوطن التابعة للقوات الحكومية اليمنية في استهداف تجمعات الحوثيين في كهبوب، حيث أجبرت عناصرهم على الفرار والتراجع .

وفي وقت سابق من اليوم؛ سيطرت قوات درع الوطن مسنودة بالعمالقة ورجال القبائل على قمة جبل نُمان ودار الكافر المطل على مديريتي الوازعية والمضاربة بمحافظة لحج في عملية عسكرية خاطفة وبدأت العملية بتسلل ليلي محكم أعقبه تطويق الموقع واقتحامه فجرا ما أجبر عناصر مليشيات الحوثي على الفرار مخلفة خسائر بشرية وأسلحة وذخائر.

ويُعد جبل نُمان من المواقع الاستراتيجية الحاكمة لإشرافه على خطوط الإمداد بين الوازعية والمضاربة واستخدام المليشيات له في مراقبة المنطقة وقصف القرى والمواقع المحيطة وتسهم السيطرة على القمة في تأمين قرى وادي المضاربة وأطراف الوازعية والحد من مصادر التهديد والقصف الحوثي وقطع أحد مسارات التسلل المهمة.