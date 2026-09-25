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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الخريف يبدأ فلكيًا في مصر.. ماذا يحدث للشمس في الاعتدال الخريفي؟

الخريف
الخريف
رحمة سمير

استقبلت مصر فصل الخريف فلكيًا مع حدوث الاعتدال الخريفي، في ظاهرة فلكية مميزة تشهد تعامد أشعة الشمس على خط الاستواء وتقارب طول ساعات الليل والنهار. ومع بداية الفصل، تتغير حركة الشمس الظاهرية تدريجيًا، لتبدأ الأرض في الانتقال من أجواء الخريف نحو فصل الشتاء خلال الأشهر المقبلة.

وكشف الدكتور محمد غريب، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل بداية فصل الخريف والظواهر الفلكية المرتبطة به، موضحًا أن الخريف بدأ فلكيًا في مصر يوم 23 سبتمبر في تمام الساعة 8:03 صباحًا بتوقيت القاهرة الصيفي، ويستمر لنحو 89 يومًا و20 ساعة و40 دقيقة.

مصر تودع الصيف رسميًا وتستقبل «الاعتدال الخريفي» فجر غد - بوابة الأهرام

الاعتدال الخريفي.. بداية فلكية لفصل جديد

يرتبط بدء فصل الخريف فلكيًا بحدوث الاعتدال الخريفي، الذي يعد إحدى العلامات الرئيسية في دورة الفصول على مدار العام.

وأوضح الدكتور محمد غريب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن الشمس تكون في يوم الاعتدال الخريفي عمودية على خط الاستواء، وهو ما يؤدي إلى تقارب وتساوي طول الليل والنهار، بحيث يبلغ طول كل منهما نحو 12 ساعة في العديد من المناطق حول العالم.

ويحدث الاعتدال الخريفي عادة يوم 22 أو 23 سبتمبر وفق الحسابات الفلكية، وجاء موعده هذا العام في مصر يوم 23 سبتمبر.

يحدث الاعتدال الخريفي غداً في تمام الساعة 7:05 صباحاً: أين يمكنك رؤية الشمس عند منتصف الليل؟

ماذا يحدث للشمس بعد الاعتدال الخريفي؟

بعد حدوث الاعتدال الخريفي، تبدأ الشمس في التحرك ظاهريًا باتجاه الجنوب، بينما تميل أشعتها تدريجيًا، ومع استمرار هذه الحركة تتغير زاوية سقوط أشعة الشمس على مناطق نصف الكرة الشمالي، لتتجه الأرض تدريجيًا نحو فصل الشتاء.

كما ترتبط هذه الفترة بظاهرة فلكية أخرى تتمثل في شروق الشمس من نقطة الشرق الحقيقية تقريبًا، وهو ما يجعل الاعتدال الخريفي من الفترات التي يمكن خلالها ملاحظة موقع شروق الشمس وتحديد الاتجاهات بصورة أكثر دقة.

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الخريف في مصر والربيع في نصف الكرة الجنوبي

ولا يحدث الاعتدال الخريفي بالطريقة نفسها من حيث الفصل الناتج عنه في نصفي الكرة الأرضية؛ فعندما يبدأ فصل الخريف في نصف الكرة الشمالي، يبدأ في المقابل فصل الربيع في نصف الكرة الجنوبي.

ويعود ذلك إلى اختلاف تأثير أشعة الشمس على نصفي الكرة الأرضية خلال دوران الأرض حول الشمس، وهو ما يؤدي إلى تعاقب الفصول بشكل متعاكس بين النصفين.

ما الفرق بين الاعتدال والانقلاب؟

ويختلف الاعتدال الخريفي عن الانقلابين الشتوي والصيفي؛ فالاعتدال يرتبط بتقارب وتساوي طول الليل والنهار، بينما يمثل الانقلاب الشتوي بداية فصل الشتاء فلكيًا، في حين يمثل الانقلاب الصيفي بداية فصل الصيف.

وتتكرر ظاهرة الاعتدال مرتين سنويًا، الأولى مع بداية الربيع فلكيًا، والثانية مع بداية الخريف، بينما يرتبط كل من الانقلاب الصيفي والشتوي بأطول وأقصر نهار خلال العام في النصف الشمالي.

هل يمكن رؤية الشفق القطبي مع بداية الخريف؟

وبشأن فرص مشاهدة الشفق القطبي خلال الفترة المقبلة، أوضح الدكتور محمد غريب أن الشفق القطبي ظاهرة ترتبط بصورة أساسية بالمناطق القريبة من القطبين، وتظهر في صورة أضواء ملونة في السماء نتيجة تفاعلات مرتبطة بالنشاط الشمسي والغلاف الجوي.

اليوم أول أيام الخريف فلكيًا.. ظاهرة نادرة تحدث مع شروق الشمس | مصراوي

وتعد هذه الظاهرة من أبرز الظواهر المرتبطة بتفاعل النشاط الشمسي مع الغلاف الجوي للأرض، إلا أن ظهورها ومناطق مشاهدتها يرتبطان بعوامل فلكية وجغرافية محددة.

الخريف.. محطة فلكية في دورة الفصول

ومع بداية الخريف فلكيًا، تدخل الأرض مرحلة جديدة من دورة الفصول، تبدأ خلالها ساعات النهار في النقصان تدريجيًا في نصف الكرة الشمالي، مقابل زيادة ساعات الليل، إلى أن يصل هذا التغير إلى ذروته مع الانقلاب الشتوي.

وبذلك يمثل الاعتدال الخريفي نقطة انتقال فلكية مهمة، لا ترتبط فقط بتغير الفصل، وإنما تكشف أيضًا عن تغيرات دقيقة في حركة الشمس الظاهرية وطول الليل والنهار، وتقدم نموذجًا واضحًا لكيفية ارتباط الظواهر التي نشاهدها على الأرض بحركة الأرض حول الشمس.

الاعتدال الخريفي: أول يوم من فصل الخريف

ومع استمرار فصل الخريف خلال الفترة المقبلة، تتواصل التغيرات الفلكية المرتبطة بحركة الشمس الظاهرية وزاوية سقوط أشعتها، وصولًا إلى الانقلاب الشتوي الذي يعلن فلكيًا بداية فصل الشتاء. وتظل ظاهرة الاعتدال الخريفي واحدة من أبرز المحطات التي توضح العلاقة بين حركة الأرض حول الشمس والتغيرات التي نشهدها في طول الليل والنهار وتعاقب الفصول.

لشمس في الاعتدال الخريفي الخريف الخريف يبدأ فلكيًا في مصر مصر

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