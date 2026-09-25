فرص عمل جديدة في العبور برواتب تصل إلى 20 ألف جنيه

يبحث عدد كبير من المواطنون عن فرص العمل التي أعلنتها وزارة العمل عن توافر 101 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات المكسرات والحبوب في منطقة العبور بمحافظة القليوبية.

وتتنوع فرص العمل المتاحة بين الوظائف الإدارية والإشرافية والفنية والخدمية بما يوفر خيارات مختلفة أمام الراغبين في الحصول على فرصة عمل جديدة وفقا للمؤهلات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.

فرص عمل جديدة

الوظائف المطلوبة في الشركة

تشمل الوظائف المتاحة 10 وظائف مدير فرع براتب يتراوح بين 15000 و20000 جنيه مع اشتراط خبرة 5 سنوات.

كما تتضمن الوظائف 3 وظائف مدير باريستا براتب من 15000 إلى 20000 جنيه وخبرة 4 سنوات.

وتوفر الشركة 10 وظائف مساعد مدير فرع براتب يتراوح بين 12500 و15000 جنيه مع خبرة 3 سنوات.

وتشمل فرص العمل أيضا 10 وظائف مشرف فرع من الجنسين براتب يتراوح بين 10000 و13000 جنيه.

كما تتوافر 7 وظائف مشرف باريستا من الجنسين براتب من 10000 إلى 13000 جنيه و3 وظائف مشرف ديليفري بالراتب نفسه.

فرص عمل جديدة

وتضم قائمة الوظائف 30 وظيفة عضو فريق من الجنسين براتب يتراوح بين 8000 و10000 جنيه و15 وظيفة ديليفري من الجنسين بالراتب نفسه.

كما أعلنت الشركة عن 15 وظيفة باريستا من الجنسين براتب من 8000 إلى 10000 جنيه مع اشتراط خبرة سنة واحدة.

وتشمل الوظائف المطلوبة أيضا 5 وظائف عامل نظافة من الجنسين براتب يتراوح بين 8000 و10000 جنيه.

وتوفر الشركة 3 وظائف سائق براتب من 9000 إلى 11000 جنيه مع اشتراط الحصول على رخصة قيادة من الفئة الثالثة.

شروط التقديم على وظائف الشركة

تختلف شروط الالتحاق بحسب طبيعة كل وظيفة، وتشترط وظائف مدير فرع ومساعد مدير فرع ومشرف فرع ومشرف باريستا وعضو فريق الحصول على مؤهل متوسط أو عال إلى جانب توافر الخبرة المطلوبة وفقا لكل وظيفة، كما تتطلب وظيفة مدير باريستا الحصول على مؤهل متوسط أو عال.

أما وظائف مشرف ديليفري وديليفري فتتيح التقديم للحاصلين على مختلف المؤهلات دون اشتراط سنوات خبرة وفقا لما أعلنته وزارة العمل.

فرص عمل جديدة

طريقة التقديم على فرص العمل

دعت وزارة العمل الراغبين في التقدم إلى الوظائف المعلنة إلى التواصل عبر رقم الهاتف 01090659810 للاستفسار والتقديم.

كما يمكن للراغبين التوجه إلى مقر الشركة في منطقة العبور بمحافظة القليوبية لاستكمال إجراءات التقديم وفقا للضوابط المحددة للوظائف.

وتأتي هذه الفرص ضمن جهود وزارة العمل في توفير وظائف جديدة للباحثين عن العمل وربطهم بالشركات والمنشآت التي تحتاج إلى العمالة في مختلف التخصصات.