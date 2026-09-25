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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة الفراعنة وأنجولا.. ترتيب هدافي منتخب مصر تاريخيا

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام نظيره أنجولا، مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

وتتجه الأنظار إلى محمد صلاح، قائد منتخب مصر، الذي يواصل مطاردة حسام حسن على صدارة قائمة الهدافين التاريخيين للفراعنة، قبل مواجهة أنجولا.

ترتيب هدافي منتخب مصر تاريخيًا

وجاء ترتيب أبرز هدافي منتخب مصر عبر التاريخ وفقًا لآخر الأرقام:

  • حسام حسن: 69 هدفًا.
  • محمد صلاح: 68 هدفًا.
  • حسن الشاذلي: 49 هدفًا.
  • السيد الضظوي: 41 هدفًا.

ويحتاج محمد صلاح إلى مواصلة التسجيل خلال المباريات المقبلة من أجل تخطي رقم حسام حسن، الذي يتصدر قائمة هدافي المنتخب تاريخيًا.

وتقام مباراة مصر وأنجولا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي، في افتتاح مشوار الفراعنة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027.

أنجولا منتخب مصر محمد صلاح تصفيات أمم إفريقيا

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