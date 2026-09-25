أخبار التكنولوجيا | يد روبوتية تمشي بأصابعها بلا جسد.. آبل تحسم الجدل حول عطل iPhone 18 Pro.. مفاجآت جهاز EdgeMesa الجديد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أتاحت شركة جوجل لمساعدها الذكي Gemini، إمكانية إجراء المكالمات هاتفية نيابة عن المستخدمين للتواصل مع الشركات والمتاجر، وذلك من خلال ميزة جديدة تحمل اسم Call for Me، في خطوة تأتي مع تزايد قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين.

واجه بعض مالكي هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max خلال الأيام الأولى من استخدام أجهزتهم الجديدة سلسلة من المشكلات المزعجة، شملت تجمد الهاتف، وإعادة التشغيل المفاجئة، والتواصل مع الدعم الفني، وإعادة تثبيت النظام، بل ووصل الأمر لدى بعض المستخدمين إلى طلب استبدال أجهزتهم، لكن يبدو أن الحل أصبح قريبا.

كشفت شركة هونر HONOR، رسميا عن هاتفها الجديد HONOR X9e Pro، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة العليا، والذي يأتي كنسخة عالمية من هاتف X80 Pro Max المخصص للسوق الصينية.

تستعد شركة ميتا Meta، لنقل مكالمات الفيديو إلى مستوى جديد، من خلال إتاحة صورة هولوجرامية واقعية للمستخدم أثناء إجراء مكالمات عبر واتساب WhatsApp باستخدام نظاراتها الذكية.

منحت شركة آبل مستخدمي تطبيق الرسائل Messages في نظامي iOS 27 وiPadOS 27 مزيدا من خيارات التخصيص، من خلال إمكانية إضافة خلفيات إلى المحادثات، سواء كانت محادثات فردية أو جماعية، لإضفاء طابع شخصي ومظهر أكثر حيوية على الرسائل.

كشفت شركة MSI عن تفاصيل جديدة بشأن أحدث أجهزة الكمبيوتر المكتبية الصغيرة EdgeMesa N AI+، الذي تستعد لإطلاقه عالميا بالاعتماد على منصة Nvidia RTX Spark الجديدة.

طور مهندسون في المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ ETH Zurich، يدا روبوتية مستقلة قادرة على الحركة باستخدام أصابعها كأرجل، في ابتكار يحاكي بشكل لافت شخصية Thing الشهيرة من مسلسل عائلة آدامز الأمريكي.

