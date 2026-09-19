iPhone 18 Pro Max أسرع شحن وأكبر بطارية في تاريخ آيفون

أطلقت آبل رسميا سلسلة آيفون 18 برو التي تضم هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، مع تقديم مجموعة من التحسينات، أبرزها في إصدار Pro Max الذي يأتي بأسرع تقنية شحن شهدها هاتف آيفون على الإطلاق، إلى جانب امتلاكه أكبر بطارية في تاريخ هواتف آيفون.

وتقول آبل إن معالج الهاتف الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، إلى جانب البطارية الأكبر، يمنح iPhone 18 Pro Max أفضل عمر بطارية في تاريخ السلسلة.

كما حصل الهاتف على ترقية طال انتظارها في سرعة الشحن، إذ يمكنه الانتقال من 0% إلى 50% خلال 15 دقيقة فقط، وفقا لما أعلنته الشركة خلال فعالية إطلاق الجيل الجديد.

وبحسب الاختبارات والأرقام المعلنة، يستطيع iPhone 18 Pro Max الوصول إلى 34% من الشحن خلال 10 دقائق فقط. وللمقارنة، كان iPhone 17 Pro Max يصل إلى نحو 38% خلال 15 دقيقة من الشحن.

iPhone 18 Pro Max

آبل تقترب من سرعات شحن هواتف أندرويد



مع هذه الترقية، تدخل آبل بشكل أوضح في سباق الشحن السريع الذي لطالما تميزت به هواتف أندرويد.

فعلى سبيل المثال، يستطيع سامسونج Galaxy S26 Ultra الوصول إلى نحو 51% من الشحن خلال 15 دقيقة، بينما يستغرق حوالي 43 دقيقة للوصول إلى شحن كامل بنسبة 100%.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هاتف Galaxy S26 Ultra يأتي ببطارية أصغر مقارنة بالبطارية الموجودة في iPhone 18 Pro Max، ما يجعل المقارنة بين الهاتفين لا تعتمد على سرعة الشحن وحدها.

شريحة A20 Pro بتقنية 2 نانومتر



يعد iPhone 18 Pro Max أيضا واحدا من أقوى الهواتف الذكية حاليا، إذ يأتي مع مجموعة من الترقيات على مستوى العتاد، من بينها دعم فتحة العدسة المتغيرة في الكاميرا الرئيسية، وهي المرة الأولى التي تقدم فيها آبل هذا التغيير على مستوى العتاد في هذا الخط.

ويعمل الهاتف بمعالج A20 Pro المصنع بتقنية 2 نانومتر، والذي تصفه آبل بأنه أقوى شريحة طورتها لهواتفها حتى الآن، كما أشارت الشركة إلى أنه يقدم مستوى من الأداء يقترب من فئة معالجات أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

ورغم عدم حصول الهاتف على تغييرات جذرية في التصميم الخارجي، أجرت آبل تعديلات مهمة على البنية الداخلية للجهاز، بهدف توفير مساحة أكبر للبطارية مع الحفاظ على الشكل والحجم العام للهاتف.