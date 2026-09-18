أم تستغيث بعد تعرض نجلها للتنمر بسبب عملها في الإمارات: ارحموني وارحموا ولادي

وجهت سيدة مصرية تعمل في الإمارات، رسالة استغاثة مؤثرة، بعد تعرض نجلها للتنمر من زملائه في المدرسة، بسبب طبيعة عملها خارج البلاد، مؤكدة أنها تعمل لساعات طويلة لتوفير حياة كريمة لأبنائها، وأن ما يتعرض له طفلها تسبب في تدهور حالته النفسية.

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وقالت السيدة خلال حديثها: «أمي بتشتغل رقاصة، أمي سافرت الإمارات عشان تشتغل رقاصة»، موضحة أن تلك الكلمات يسمعها نجلها من زملائه، وأنه يقضي الليل باكيًا بسبب السخرية التي يتعرض لها داخل فصله، متسائلة: «حرام يا ماما، لأن فصلي كله بيتريق عليا».

وأضافت أنها تعمل منذ السادسة صباحًا وحتى الثانية أو الثالثة فجرًا، ولا تحصل على أكثر من ساعتين من النوم قبل العودة إلى العمل، مؤكدة أنها تتحمل مشقة الغربة من أجل أبنائها، ووجهت رسالة إلى أولياء الأمور قائلة: «ارحمونا وارحموا ولادي.. النقص اللي فيكم ما تطلعوش في غيركم، وسيبوا ولادي في حالهم».