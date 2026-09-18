زد 2013 يكتسح أورنج بخماسية في دوري منطقة الجيزة

حقق فريق زد مواليد 2013 فوزًا كبيرًا على نظيره أورنج بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة دوري منطقة الجيزة.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا لفريق زد، حيث سجل أهداف الفريق كل من محمد شريف "هدفين"، محمد أشرف، يحيى محمود ومالك حجي.

ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق زد 2013 كلًا من:

علي صقر – المدير الفني لقطاع الناشئين.

عبدالرحمن طارق يحيى – مدير قطاع الناشئين.

سامح جمال – المدير الإداري لقطاع الناشئين.

د. وائل أحمد حسن – رئيس الجهاز الطبي للقطاع.

محمد ممدوح – المدير الفني للفريق.

محمد أسامة – المدرب العام.

أحمد صالح – مدرب تطوير المهارات.

كريم ممدوح – مدرب حراس المرمى.

عماد عبدالهادي – إداري الفريق.

د. أحمد معتز – طبيب الفريق.

د. أحمد عصمت – أخصائي.

أحمد حاتم – مسؤول المهمات.

ويأتي الفوز في مستهل مشوار فريق زد مواليد 2013 بالمجموعة الرابعة من بطولة دوري منطقة الجيزة.