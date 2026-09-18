سعر الدولار في السوق الرسمية الآن

شهد سعر الدولار استقرارًا في مستهل تعاملات له اليوم السبت 19-9-2026، على مستوى البنوك المصرية.

الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار ثباتا من دون تغيير على مستوى البنوك منذ آخر يوم عمل لها، الخميس الماضي.

الدولار في البنك المركزي

وصل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.08 جنيه للشراء و 52.18 جنيه.

أقل سعر

وسجل اقل سعر دولار 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع في ميد بنك.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 50.82 جنيه للشراء و 50.92 جنيه للبيع في بنك أبوظبي التجاري.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.87 جنيه للشراء و 50.97 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي.

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 51.95 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 52.05 جنيه للشراء و 52.15 جنيه للبيع في بنوك "كريدي أجريكول، البركة، التجاري الدولي CIB".

سعر الدولار في أغلب البنوك

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 52.08 جنيه للشراء و 52.18 جنيه للبيع في بنوك "أبوظبي الأول، العقاري المصري العربي، بيت التمويل الكويتي، المصرف المتحد، HSBC، مصر، الإسكندرية، التنمية الصناعية، المصرف العربي، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه 52.1 جنيه للشراء و 52.22 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي الكويتي، نكست، العربي الإفريقي الدولي، المصري الخليجي".

أعلى سعر دولار

بلغ أعلى سعر دولار 52.17 جنيه للشراء و 52.27 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلى سعر دولار 52.12 جنيه للشراء و 52.22 جنيه للبيع في بنك سايب.