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لودوجوريتس البلغاري يحسم الجدل حول مستقبل حسام عبد المجيد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لودوجوريتس البلغاري يحسم الجدل حول مستقبل حسام عبد المجيد

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
عمرو مصطفى

حسم دييتار بويكوفيتش، مدير التعاقدات بنادي لودوجوريتس البلغاري، الجدل بشأن مستقبل المدافع المصري حسام عبد المجيد، مؤكدًا أن اللاعب ليس مطروحًا للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حقيقة رحيل حسام عبد المجيد عن الدوري البلغاري

وقال بويكوفيتش، في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للنادي: «حسام عبد المجيد ليس للبيع، ولم تصلنا أي عروض للحصول على خدماته في انتقالات يناير».

وأكد مدير التعاقدات بنادي لودوجوريتس أن النادي لم يتلقَّ حتى الآن أي عروض رسمية بشأن التعاقد مع حسام عبد المجيد، مشددًا على تمسك إدارة النادي باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق.

وكان حسام عبد المجيد قد انتقل إلى صفوف لودوجوريتس بعد رحيله عن نادي الزمالك، في خطوة خاض خلالها تجربة احترافية خارج الدوري المصري، وسط متابعة من جانب عدد من الأندية لمستواه مع الفريق البلغاري.

وتأتي تصريحات بويكوفيتش لتضع حدًا لما تردد خلال الفترة الماضية بشأن إمكانية رحيل المدافع المصري عن لودوجوريتس خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، خاصة مع الحديث عن وجود اهتمام بخدماته.

وبحسب تصريحات مدير التعاقدات، فإن موقف النادي واضح في الوقت الحالي، حيث لا توجد نية لبيع حسام عبد المجيد، كما لم تصل أي عروض رسمية إلى إدارة لودوجوريتس للحصول على خدمات اللاعب في يناير.

وكان حسام عبد المجيد قد انتقل إلى صفوف لودوجوريتس قادماً من الزمالك، ونجح خلال الفترة الأخيرة في تثبيت أقدامه بالتشكيل الأساسي للفريق البلغاري، بعدما حصل على ثقة الجهاز الفني.

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