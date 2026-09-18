أحدث ظهور لـ العوضي ويارا السكري عبر «إنستجرام» يُشعل مواقع التواصل بعد أنباء خطوبتهما

أثار الفنان أحمد العوضي حالة واسعة من الجدل والتفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما شارك صورة جديدة تجمعه بالفنانة الشابة يارا السكري عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام».

أحمد العوضي ويارا السكري

وأعادت هذه الإطلالة الأنيقة للثنائي الحديث بقوة بين المتابعين حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما، خاصة بعد تداول أنباء وشائعات مكثفة خلال الآونة الأخيرة تُشير إلى إعلان خطوبتهما رسمياً.

وحصد الظهور الجديد للثنائي اهتماماً كبيراً وتعليقات مكثفة من الجمهور الذي عبّر عن إعجابه الشديد بالانسجام الملاحظ بينهما.

وجاء ذلك بالتزامن مع التصريحات واللقاءات الإعلامية الأخيرة التي نُوقش فيها وجود «كيمياء» واضحة وحالة تفاعل خاصة بينهما، بينما استمر الثنائي في إثارة فضول الجمهور دون إصدار بيان حاسم يجزم بتفاصيل ترتيبات الزفاف أو الخطوبة.

وعلى الصعيد المهني، يرى الكثير من المتابعين أن هذا الظهور يأتي امتداداً للنجاح والتعاون المستمر بينهما، حيث سبق وأكد العوضي في تصريحات سابقة وجود مشاريع فنية قادمة ستجمعه بـ يارا السكري خلال الفترة المقبلة، مشيداً بموهبتها ودعمها، فيما عبّرت يارا بدورها عن امتنانها للفرصة والدعم الكبير الذي تتلقاه منه في مشوارها الفني.

وأوضحت الفنانة يارا السكري حقيقة التصريحات التي أثارت تفاعلًا واسعًا بشأن علاقتها بالفنان أحمد العوضي، وذلك بعد حديثها مع الإعلامي نيشان على هامش مشاركتها في قمة الإعلام العربي المقامة في دبي.

ونشر الإعلامي نيشان فيديو رفقة يارا السكري عبر حسابه على «إنستجرام»، وتحدثت يارا خلاله عن طبيعة العلاقة التي تجمعها بأحمد العوضي، مؤكدة أنها لم تصفها بأنها علاقة حب كما تم تداولها.

وقالت يارا: «أنا مقولتش بحب، متقولنيش كلام مقلتهوش، أنا قولت فيه حاجة حقيقية ممكن تكون صداقة أو كيمياء، والكيمياء بيني وبين العوضي 20 من 10».

مسلسل سلطان الديب

ويأتي حديث يارا بالتزامن مع مشاركتها أمام أحمد العوضي في مسلسل «سلطان الديب»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2027، في ثاني تعاون يجمعهما على الشاشة.

ويحمل المسلسل توقيع محمود حمدان في التأليف ومحمد عبدالسلام في الإخراج، فيما تتواصل التحضيرات للعمل وترشيح باقي أبطاله، ومن بينهم لوجين خليفة وبسنت أبو باشا.

أعمال أحمد العوضي ويارا السكري

وكان آخر تعاون درامي بين أحمد العوضي ويارا السكري من خلال مسلسل «علي كلاي»، الذي عُرض ضمن موسم رمضان الماضي، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.