قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لودوجوريتس البلغاري يحسم الجدل حول مستقبل حسام عبد المجيد
هل يمكن للأطفال التحايل على قيود العمر؟.. خبير تكنولوجيا يكشف آليات التحقق الحديثة
الرئيس السيسي يهنئ الطيران المدني بحصول مصر للطيران على جائزة أكثر شركة تطورا في العالم 2026
في دمشق.. انعقاد الاجتماع الحكومي الثاني بين مصر وسوريا لبحث التعاون بمختلف المجالات
الجيش اللبناني: قوة إسرائيلية اقتربت من نقطة عسكرية في دير ميماس وألقت قنابل صوتية
حقيقة ترحيل العطلة الرسمية.. موعد إجازة 6 أكتوبر 2026 للقطاعين العام والخاص
بالأسماء.. نتيجة أوائل الجمهورية لـ مسابقة الأزهر السنوية في حفظ القرآن 2026
زد 2013 يكتسح أورنج بخماسية في دوري منطقة الجيزة
ضبط 6 أطنان دواجن عليها علامات فساد داخل ثلاجة غير مرخصة بالقليوبية
سنتكوم: تغيير مسار 105 سفن تجارية منذ استئناف الحصار على إيران
الدولار بكام النهارده؟.. سعر العملة الأمريكية في البنوك اليوم الجمعة 18 سبتمبر
أم طفل مريض بفرط الحركة: 25 مدرسة دولية رفضت ابني وقالوا "مابناخدش الأطفال دول"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من أبوظبي إلى الشارقة.. معرض أسدل الستار وآخر يستعد لفتح أبوابه

معرض
معرض
أحمد عبد القوى

أسدل معرض أبوظبي الدولي للكتاب الستار على دورته الخامسة والثلاثين، لتتجه الأنظار بعد انتهاء الحدث الثقافي الكبير إلى محطة إماراتية جديدة، مع الاستعداد لانطلاق الدورة الخامسة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب خلال الفترة من 4 إلى 15 نوفمبر 2026 في مركز إكسبو الشارقة.

ولا يمثل الانتقال من أبوظبي إلى الشارقة مجرد تحول جغرافي بين إمارتين، بل يعكس امتداداً لموسم ثقافي إماراتي متواصل، يضع الكتاب وصناعة النشر في قلب المشهد، ويمنح الناشرين والكتّاب والمثقفين والقراء مساحة واسعة للحوار والتفاعل وتبادل الخبرات.

وشهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الأخيرة حضوراً عربياً ودولياً واسعاً، إلى جانب برنامج ثقافي ومهني حافل ناقش مستقبل النشر والترجمة والذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية، فضلاً عن الفعاليات الموجهة للأطفال واليافعين والجمهور العام.

ومع إسدال الستار على معرض أبوظبي، يبدأ العد التنازلي لموعد ثقافي جديد في الشارقة، التي تستعد لاستقبال الناشرين والكتّاب وصناع المعرفة من مختلف أنحاء العالم ضمن واحدة من أبرز التظاهرات الثقافية في المنطقة.

وتحمل الدورة المقبلة من معرض الشارقة الدولي للكتاب أهمية خاصة مع استمرار المعرض في تعزيز دوره بوصفه منصة لصناعة النشر وتبادل حقوق الملكية الفكرية والترجمة، إلى جانب برنامجه الثقافي والجماهيري الذي يجمع الأدب والفكر والفنون والأنشطة المخصصة للأطفال واليافعين.

ويعكس الانتقال من معرض أبوظبي إلى معرض الشارقة تنوع التجربة الثقافية في دولة الإمارات؛ إذ قدمت أبوظبي نموذجاً يربط الثقافة باقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والصناعات الإبداعية، بينما تستعد الشارقة لمواصلة مشروعها الممتد في ترسيخ علاقة المجتمع بالكتاب وتحويل القراءة إلى ممارسة ثقافية وحياتية مستدامة.

وبين معرض أسدل الستار في أبوظبي وآخر يستعد لفتح أبوابه في الشارقة، يستمر الحضور الثقافي الإماراتي دون انقطاع، لتنتقل صفحة الكتاب من حدث إلى آخر، ويظل القارئ في قلب المشهد.

معرض عربى عالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية

المالية تعلن نسخة جديدة من موازنة المواطن و محاور لدعم الاقتصاد.. تفاصيل

التوقيت الشتوي

الساعة 12 هتبقى 11 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

الذهب

1100 جنيه.. ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

الاتصالات

حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول 35% الشهر المقبل

عداد الكهرباء

فاتورتك 30 جنيه بس؟.. مفاجأة بشأن مصير عداد الكهرباء

طائرة يوروفايتر

إيطاليا تعلن إصابة طائرة يوروفايتر من طراز إف-2000 في السعودية

العريس والمطربة

الظهور الأول لعريس أشمون بعد واقعة المطربة جنى المغربية: تقاضت 20 ألف جنيه ورفضت الغناء

أمطار في دمياط

أمطار غزيرة تضرب دمياط.. تغيرات جوية وانخفاض درجات الحرارة

ترشيحاتنا

الاحتلال

الجيش اللبناني: انسحاب القوة الإسرائيلية من دير ميماس وعودة الجنود إلى موقعهم

سقوط مقذوف حوثي

إصابة طفلين جراء سقوط مقذوف حوثي على منزل في غرب تعز

أزمة تقاعد الأطباء تهربع الأطباء المتخصصين في إسرائيل يقتربون من سن التقاعد

أزمة المعاشات تهز منظومة الصحة في إسرائيل.. ربع الأطباء المتخصصين يقتربون من سن التقاعد

بالصور

أحذر ألم الظهر.. علامات تحذيرية تظهر قبل تشخيص سرطان البنكرياس

سرطان البنكرياس قد يبدأ دون أعراض واضحة
سرطان البنكرياس قد يبدأ دون أعراض واضحة
سرطان البنكرياس قد يبدأ دون أعراض واضحة

شاهد | هيدي كرم تخطف الأنظار بإطلالة صيفية ناعمة

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

قشرة الشعر ليست دائمًا بسبب قلة النظافة.. أسباب ظهورها وطرق التخلص منها

هل قشرة الشعر دليل على قلة النظافة
هل قشرة الشعر دليل على قلة النظافة
هل قشرة الشعر دليل على قلة النظافة

طريقة عمل فخدة مندي في الفرن.. من غير دفن

طريقة عمل فخدة المندي في الفرن
طريقة عمل فخدة المندي في الفرن
طريقة عمل فخدة المندي في الفرن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

المزيد