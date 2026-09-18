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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الفينو والخبز السياحي.. شعبة المخابز توجه رسالة للمواطنين بشأن الأسعار الجديدة

الخبز
الخبز
اخبار توك شو

أكد خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الحكومة تقوم بتحويل شكل الدعم من عيني إلى نقدي، وأن هذا الأمر سيتم تطبيقه بداية من العام المقبل 2027.

وأضاف رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إلهام صلاح، ببرنامج «بين الناس»، أن المواطنين خلال هذه الفترة يقومون بصرف رغيف الخبز بـ20 قرشًا، ولا يتم احتسابه بـ1.5 قرش.

الخبز السياحي

وأوضح أن الخبز السياحي هو الأكثر تأثرًا بأسعار الدقيق، وأن سعر الرغيف وزن 80 جرامًا يبلغ جنيهين، والرغيف وزن 60 جرامًا يبلغ 1.5 جنيه، والرغيف وزن 40 جرامًا يبلغ جنيهًا واحدًا.

 سعر الرغيف الفينو

وأشار إلى أن سعر الرغيف الفينو وزن 50 جرامًا يبلغ جنيهين، ووزن 40 جرامًا يبلغ 1.5 جنيه، ووزن 30 جرامًا يبلغ جنيهًا واحدًا، موضحًا أن هذه الأسعار تم وضعها خلال هذا الشهر، وأن من يخالف هذه الأسعار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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