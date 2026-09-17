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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 264 بطاقة تموينية داخل مخبز في المنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

واصلت الأجهزة الرقابية بالمديرية حملاتها التفتيشية المكثفة على المخابز البلدية؛ للتأكد من انتظام العمل والالتزام بالأوزان والمواصفات المقررة، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وقامت حملة اليوم الخميس برئاسة مصطفى عمار وكيل المديرية، محمود أبو سيف هشام عطية  بحملة تموينية على بعض مخابز المحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، وتحت إشراف المحاسب أسامة مصطفى عز الدين وكيل الوزارة. 

أسفرت الحملة عن ضبط 264 بطاقة تموينية بأحد المخابز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وضبط مخبز به نقص في وزن الرغيف بمقدار 24 جرامًا، ضبط 7 مخابز بها نقص وزن  حتي 19 جرامًا.

 كما تم رصد 4 مخابز بها اختلاف بين الرصيد المثبت على ماكينة صرف الخبز وبين أرصدة الدقيق والعجين الموجودة فعليًا بالمخبز وقت إجراء الجرد، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارٍ مراجعة وفحص الأرصدة الخاصة بالمخابز الأربعة للتأكد من وجود تصرف من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في ضوء ما تسفر عنه أعمال المراجعة.

المنوفية محافظة المنوفية التموين بطاقات حملات

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