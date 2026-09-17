إهمال وتجاوزات في إحدى حضانات المنوفية والام تلجأ للقضاء

شهدت مدينة السادات بمحافظة المنوفية، حالة من الجدل عقب تداول والدة الطفلة نغم تفاصيل واقعة إهمال وسوء معاملة تعرضت لها طفلتها، داخل إحدى الحضانات الواقعة في المنطقة 13 بالمدينة.

​وفي تفاصيل الواقعة أوضحت والدة الطفلة أنها لاحظت تغيرات سلوكية ونفسية حادة على طفلتها بعد التحاقها بالحضانة، شملت الامتناع عن الطعام، والعصبية المفرطة، وحالات فزع أثناء النوم، إلى جانب تكرار عودتها بملابس غير ملابسها، وكان تبرير الحضانة انها لوثت ملابسها، رغم تأكيد الام على قدرة الطفلة على التحكم بنفسها.

​وتبين لاحقاً – وفقاً لما كشفته الأم ومراجعة تفريغات كاميرات المراقبة بحضور إدارة الحضانة – تعرض الطفلة لانتهاكات شملت منعها من دخول الحمام بالوقت المناسب، وحرمانها من الطعام والشراب ورميه، إضافة إلى التعرض للضرب والإساءات اللفظية والعزل خارج الفصل من قبل الناني ومعلمة الفصل.

​وأشارت الأم إلى أنه رغم الاتفاق الأولي مع إدارة الحضانة على فصل المتسببات في الواقعة وإغلاق الموضوع ودياً، إلا أن الإدارة لم تلتزم بالقرار واستمرت في تشغيلهن.

وهو ما دفع الأسرة لتحرير محضر رسمي بقسم شرطة السادات، أحيل إثره الملف إلى التضامن الاجتماعي للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

​واختتمت والدة الطفلة بيانها الموجه لأولياء الأمور بالحضانة بتأكيدها على استمرار الجهود القانونية للحصول على حق ابنتها التي تخضع حالياً للعلاج النفسي، مشددة على أن الهدف الأساسي هو ضمان بيئة تعليمية آمنة ومحترمة لجميع الأطفال.