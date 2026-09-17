قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مأساة أسرية في طنطا.. حريق بسبب ماس كهربائي يودي بحياة 3 أطفال ويصيب أمهم باختناق داخل شقتهم بالغربية| تفاصيل
الإحصاء يصدر «اللمحة الإحصائية مصر 2026» بأحدث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية
الخارجية الفلسطينية: نرفض قرار واشنطن تمديد القيود على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة
أمي بتموت ومحتاجة تتنقل القاهرة.. القصة الكاملة لاستغاثة شاب من البحيرة لعلاج والدته
لحظة تعرّض المطربة المغربية «جنا» لمحاولة اعتداء على طريق بالمنوفية | شاهد
تحذير جديد من البنك المركزي للعملاء حول العروض المبالغ فيها.. معا نكافح الاحتيال
الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس
بمشاركة هيثم دبور .. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن ورشة لتطوير سيناريو الأفلام الروائية الطويلة
رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ بنتايج
البورصة تربح 37 مليار جنيه بمستهل تعاملات الخميس.. وارتفاع جماعي للمؤشرات
محمود أبو بيه: زراعة 60 ألف شجرة و800 ألف نبتة ضمن خطة تخضير القاهرة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات السنغافورية فرص التوسع وزيادة الاستثمارات في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

في واقعتين منفصلتين.. السجن المُشدّد 12 سنة لسائق توك توك تحرّش بطالبة جامعية وربة منزل بسوهاج

متهم
متهم
إيهاب عمر

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن المشدد لمدة 12 سنة، بواقع 6 سنوات في كل قضية، بعد إدانته بالتحرش بطالبة جامعية وربة منزل في واقعتين منفصلتين، أثناء سيرهما بشوارع مدينة طهطا بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد الشيخ وأحمد علي صقر، وأمانة سر صلاح تمام محمد وأحمد عبد العال.

وترجع أحداث القضية الأولى رقم 5387 لسنة 2026 جنايات طهطا، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من «نورا. ج. م»، 19 عاما، طالبة جامعية، اتهمت «كريم. أ. ا»، 24 عاما، سائق توك توك، بالتحرش بها أثناء سيرها بالطريق العام في طريقها إلى كليتها.

وقالت المجني عليها في بلاغها، إنها أثناء سيرها صباح يوم 13 مايو الماضي، فوجئت بمركبة توك توك تسير خلفها، وما إن اقترب منها قائدها حتى قام بملامسة موطن عفتها، وتلفظ تجاهها بألفاظ خادشة للحياء، ثم فر هاربا.

وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمحال في الشارع، تمكن الأهالي من التعرف على المتهم، فيما توصلت تحريات الرائد عبد الرحيم عبد الحق، معاون وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، إلى صحة الواقعة.

وفي القضية الثانية رقم 5386 لسنة 2026 جنايات طهطا، قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات، بعد إدانته بالتحرش بربة منزل أثناء سيرها بشارع 23 بمدينة طهطا.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي قسم شرطة طهطا بلاغا من «سهام. أ. ح»، 40 عاما، ربة منزل، اتهمت فيه المتهم ذاته بالتحرش بها أثناء سيرها بشارع 23 بمنطقة شل، في طريقها إلى أحد المخابز لشراء الخبز.

وأفادت المجني عليها في بلاغها، بأنه أثناء سيرها بالشارع انحرف المتهم بمركبة التوك توك من الخلف ناحيتها، وقام بصفعها من الخلف على موطن عفتها، ثم فر هاربا.

وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وتتبع خط سير المجني عليها، حيث تمكن الرائد عبد الرحيم سمعان، معاون وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه المتهم «كريم. أ. ا»، 24 عاما، سائق توك توك.

وبتقنين الإجراءات القانونية، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة.

وبذلك أصدرت المحكمة حكمها في القضيتين، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات في كل واقعة، بإجمالي 12 سنة، عن واقعتي التحرش بالطالبة الجامعية وربة المنزل.

سوهاج محكمة جنايات سائق توك توك طالبة جامعية مدينة طهطا الأجهزة الأمنية تفريغ كاميرات المراقبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

احد الضحايا

بينهم أب وأبناؤه الأربعة.. صورة أحد ضحايا الصعق الكهربائي داخل مصنع مخللات بالأقصر

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

بيزيرا

أعضاء الزمالك يكشفون مفاجأة.. بيع بيزيرا قرار فردي من حسين لبيب

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على مُزوّري المُحررات الرسمية بالجيزة

تحسين حالة الشوارع

تنفيذ أعمال إعادة الشيء لأصله وتحسين الحالة العامة للشوارع بالعجوزة

أرشيفية

جثة سيدة سقطت من علو تثير الذعر ببدر.. وتحريات مكثفة لكشف اللغز

بالصور

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد