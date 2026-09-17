في واقعتين منفصلتين.. السجن المُشدّد 12 سنة لسائق توك توك تحرّش بطالبة جامعية وربة منزل بسوهاج

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن المشدد لمدة 12 سنة، بواقع 6 سنوات في كل قضية، بعد إدانته بالتحرش بطالبة جامعية وربة منزل في واقعتين منفصلتين، أثناء سيرهما بشوارع مدينة طهطا بمحافظة سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح حفني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد الشيخ وأحمد علي صقر، وأمانة سر صلاح تمام محمد وأحمد عبد العال.

وترجع أحداث القضية الأولى رقم 5387 لسنة 2026 جنايات طهطا، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغا من «نورا. ج. م»، 19 عاما، طالبة جامعية، اتهمت «كريم. أ. ا»، 24 عاما، سائق توك توك، بالتحرش بها أثناء سيرها بالطريق العام في طريقها إلى كليتها.

وقالت المجني عليها في بلاغها، إنها أثناء سيرها صباح يوم 13 مايو الماضي، فوجئت بمركبة توك توك تسير خلفها، وما إن اقترب منها قائدها حتى قام بملامسة موطن عفتها، وتلفظ تجاهها بألفاظ خادشة للحياء، ثم فر هاربا.

وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمحال في الشارع، تمكن الأهالي من التعرف على المتهم، فيما توصلت تحريات الرائد عبد الرحيم عبد الحق، معاون وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، إلى صحة الواقعة.

وفي القضية الثانية رقم 5386 لسنة 2026 جنايات طهطا، قضت المحكمة ذاتها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات، بعد إدانته بالتحرش بربة منزل أثناء سيرها بشارع 23 بمدينة طهطا.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي قسم شرطة طهطا بلاغا من «سهام. أ. ح»، 40 عاما، ربة منزل، اتهمت فيه المتهم ذاته بالتحرش بها أثناء سيرها بشارع 23 بمنطقة شل، في طريقها إلى أحد المخابز لشراء الخبز.

وأفادت المجني عليها في بلاغها، بأنه أثناء سيرها بالشارع انحرف المتهم بمركبة التوك توك من الخلف ناحيتها، وقام بصفعها من الخلف على موطن عفتها، ثم فر هاربا.

وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة وتتبع خط سير المجني عليها، حيث تمكن الرائد عبد الرحيم سمعان، معاون وحدة مباحث قسم شرطة طهطا، من تحديد هوية مرتكب الواقعة، وتبين أنه المتهم «كريم. أ. ا»، 24 عاما، سائق توك توك.

وبتقنين الإجراءات القانونية، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا من ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بارتكاب الواقعة.

وبذلك أصدرت المحكمة حكمها في القضيتين، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات في كل واقعة، بإجمالي 12 سنة، عن واقعتي التحرش بالطالبة الجامعية وربة المنزل.