زوجة سامح حسين تطلب الدعاء له في أزمته الصحية

حالة من القلق سيطرت على جمهور الفنان سامح حسين، خلال الساعات الماضية، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن يخضع للرعاية الطبية داخل العناية المركزة.

وكتبت زوجة سامح حسين عبر فيسبوك : يا أرحم الراحمين استودعتك قلبى فنجه مما يخيفه ويقلقه واستودعتك من يسكنون فيه فلا ترنى فيهم بأسا يبكينى، ولا تجعل ابتلائى فيهم واحفظهم بحفظك وبعينك التى لا تنام فأنت لا تضيع عندك الودائع».



تفاصيل الحالة الصحية لـ سامح حسين

وبحسب المعلومات المتداولة حول حالته الصحية، تعرض سامح حسين لوعكة صحية مفاجئة، وخضع على إثرها لعملية جراحية، قبل أن تستدعي حالته المتابعة الطبية داخل العناية المركزة.

ولم يتم الإعلان بشكل رسمي حتى الآن عن التشخيص الطبي الدقيق أو السبب المحدد الذي أدى إلى دخوله العناية المركزة، لذلك لا يمكن تأكيد ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طبيعة مرضه أو تفاصيل حالته إلا من خلال أسرته أو الفريق الطبي المعالج.