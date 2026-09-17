بسبب ظروف قهرية .. تأجيل استئناف عرض «سما» بطولة مروة عبدالمنعم

أعلن المخرج أيمن مصطفى عن تأجيل استئناف عرض «سما» ، من بطولة مروة عبد المنعم، بعد ما كان مقرراً عرضها اليوم.

وكشف أيمن مصطفى أن تأجيل استئناف العروض بسبب ظروف قهرية لبعض الزملاء.

ويُعد عرض «سما» من أبرز العروض المسرحية التي لاقت إشادات نقدية وجماهيرية واسعة، حيث ينتمي إلى نوع المونودراما، وتعتمد أحداثه على أداء تمثيلي مكثف تقدمه مروة عبد المنعم بمفردها على المسرح، في تجربة إنسانية مؤثرة تسلط الضوء على قضايا المرأة والتحديات النفسية والاجتماعية التي تواجهها.

وكان العرض قد حصد عدة جوائز خلال مشاركته في المهرجان القومي للمسرح، من بينها جائزة أفضل ممثلة دور أول لمروة عبد المنعم، بالإضافة إلى جوائز في عناصر فنية أخرى مثل الإضاءة والديكور، كما نال إشادات كبيرة من لجنة التحكيم والنقاد.