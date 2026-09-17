بعد اتهامه بالاستيلاء على 160 مليون جنيه.. ضبط مستريح تونا الجبل بالمنيا في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إلقاء القبض على المتهم المعروف إعلاميًا بـ«مستريح تونا الجبل»، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من أهالي قرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي، قدرت وفقًا لأقوال الضحايا بنحو 160 مليون جنيه، بزعم تشغيلها واستثمارها مقابل أرباح دورية.

وكشفت التحريات عن مكان وجود المتهم بمحافظة الإسكندرية، وبتوجيهات اللواء احمد عزت مدير الامن واللواء مصطفى حسن، مدير إدارة البحث الجنائي، جرى إعداد مأمورية أمنية من مباحث مركز شرطة ملوي لضبطه.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم بمحافظة الاسكندريه ، قبل اقتياده واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله ، ومواصلة وتواصل التحقيقات مع المتهم، للوقوف على ملابسات الواقعة وحقيقة الاتهامات المنسوبة إليه، وحصر المبالغ المالية وأعداد المتضررين، والكشف عن مصير الأموال محل البلاغات، واتخاذ الإجراءات القانونية

كان عدد من أهالي قرية تونا الجبل قد تقدموا باستغاثات وبلاغات، اتهموا خلالها المتهم بالحصول على مبالغ مالية متفاوتة منهم، وصلت لدى بعض المتضررين إلى ملايين الجنيهات، بعدما أخبرهم بتشغيل الأموال في أنشطة تجارية واستيراد وتصدير، من بينها تجارة البن والقهوة، مقابل الحصول على عائد شهري.

وبحسب افادات عدد من الضحايا، كان العائد يصل إلى نحو 6 آلاف جنيه شهريًا مقابل كل 100 ألف جنيه، وهو ما دفع عددًا من الأهالي إلى زيادة المبالغ التي سلموها للمتهم بعد انتظام صرف الأرباح لفترات.

واشاروا أنهم باعوا أراضي وذهبًا وماشية لتوفير الأموال والدخول بها في تلك التعاملات ، وان المتهم توقف عن صرف الأرباح خلال الأشهر الماضية، قبل انقطاع التواصل مع المتهم وعدم تمكنهم من الوصول إليه، ما دفعهم إلى تحرير البلاغات ومطالبة الجهات المختصة بالتدخل لاسترداد أموالهم.

