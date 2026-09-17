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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدرب أداء: التدريب العقلي يساعد اللاعب على مواجهة الضغط في المباريات المهمة

أحمد صلاح: التدريب العقلي يساعد اللاعب على مواجهة الضغط في المباريات المهمة
أحمد صلاح: التدريب العقلي يساعد اللاعب على مواجهة الضغط في المباريات المهمة
شيماء جمال

قال الدكتور أحمد صلاح، مدرب الأداء الذهني للرياضيين المحترفين، إن اللاعب الموهوب من دون تدريب عقلي وذهني قد يقدم أداء مميزا في بعض المباريات، لكنه قد لا يتمكن من تكرار هذا الأداء في مواقف أخرى بسبب الضغوط التي يتعرض لها قبل المباراة أو الخوف الشديد من النتيجة.

وأضاف الدكتور أحمد صلاح، خلال لقاء على القناة الأولى ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن اللاعب الموهوب قد يكون في حالة جيدة ويقدم أداء هائلا في إحدى المباريات ويحقق الفوز، لكنه في مباراة أخرى أو أكثر لا يقدم المستوى نفسه بسبب الضغوط.

وأوضح أن الضغط والخوف من النتيجة خلال المباراة يمكن أن يجعلا الموهبة تنتهي تماما وتختفي داخل المباراة، ويصبح اللاعب غير قادر على إخراج ما لديه من قدرات.

وأشار إلى أن هذا هو الفرق بين اللاعب الموهوب فقط واللاعب المتدرب على مواجهة هذه المواقف، حتى يستطيع التعامل مع الضغط الذي يواجهه جميع الرياضيين في المباريات والمواجهات المهمة.
 

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أحمد صلاح: التدريب العقلي يساعد اللاعب على مواجهة الضغط في المباريات المهمة

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