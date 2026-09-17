قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مأساة أسرية في طنطا.. حريق بسبب ماس كهربائي يودي بحياة 3 أطفال ويصيب أمهم باختناق داخل شقتهم بالغربية| تفاصيل
الإحصاء يصدر «اللمحة الإحصائية مصر 2026» بأحدث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية
الخارجية الفلسطينية: نرفض قرار واشنطن تمديد القيود على منح التأشيرات لمسؤولين في السلطة
أمي بتموت ومحتاجة تتنقل القاهرة.. القصة الكاملة لاستغاثة شاب من البحيرة لعلاج والدته
لحظة تعرّض المطربة المغربية «جنا» لمحاولة اعتداء على طريق بالمنوفية | شاهد
تحذير جديد من البنك المركزي للعملاء حول العروض المبالغ فيها.. معا نكافح الاحتيال
الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس
بمشاركة هيثم دبور .. مهرجان القاهرة السينمائي يعلن ورشة لتطوير سيناريو الأفلام الروائية الطويلة
رسالة شديدة اللهجة من شوبير لـ بنتايج
البورصة تربح 37 مليار جنيه بمستهل تعاملات الخميس.. وارتفاع جماعي للمؤشرات
محمود أبو بيه: زراعة 60 ألف شجرة و800 ألف نبتة ضمن خطة تخضير القاهرة
وزير الاستثمار يبحث مع الشركات السنغافورية فرص التوسع وزيادة الاستثمارات في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"الصحة التونسية" تتحرك لمواجهة نقص الأدوية وضمان انتظام تزويد المؤسسات الصحية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من تونس، إن وزارة الصحة التونسية أعلنت إجراءات جديدة لمواجهة نقص الأدوية وتعزيز المخزون، وذلك في أعقاب تسجيل نقص في عدد من الأدوية داخل الصيدليات التونسية.

وأوضحت رمضاني خلال مداخلة في برنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلاميتان شروق وجدي ومودة كمال، أن هذه الإجراءات جاءت في رد كتابي من وزارة الصحة على سؤال تقدمت به النائبة بمجلس نواب الشعب مريم الشريف، وتضمنت مجموعة من التدابير الرامية إلى معالجة النقص وضمان توافر الأدوية، ولا سيما الأساسية منها، خلال الفترة المقبلة.

ومن بين أبرز الإجراءات التي أعلنتها الوزارة، تطوير منظومات معلوماتية حديثة تتيح متابعة حركة الأدوية وتطور مستويات استهلاكها بصورة آلية، بما يساعد الجهات المعنية على رصد الاحتياجات والتدخل في الوقت المناسب لتفادي حدوث نقص في السوق.

كما تشمل الإجراءات تدابير ظرفية لدعم الملاءة المالية للصيدلية المركزية التونسية، وتعزيز تمويلاتها بما يضمن قدرتها على اقتناء الأدوية وتوفيرها بصورة منتظمة، وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أهمية التحويلات المالية المستحقة من الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى الصيدلية المركزية، إلى جانب تمويلات موجهة إلى جهات أخرى معنية، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة لاقتناء الأدوية وتفادي النقص في الأسواق.

وأضافت أن وزارة الصحة تعمل كذلك على إيجاد حلول هيكلية تهدف إلى ضمان التوازنات المالية للصيدلية المركزية التونسية، إلى جانب مواصلة اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الموارد وضمان انتظام تزويد المؤسسات الصحية باحتياجاتها من الأدوية.

تونس وزارة الصحة التونسية نقص الأدوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

أسعار الذهب الآن بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. كم وصل عيار 21 والجنيه؟

أرشيفية

الأتوبيس اتقلب بيهم.. إصابة 17 طالبا في حادث بالقاهرة الجديدة

الدولار

سعر الدولار اليوم بعد قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة.. آخر تحديث بالبنوك

الطقس

تقلبات جوية وشائعات على السوشيال ميديا.. هل تتوقف الدراسة؟

احد الضحايا

بينهم أب وأبناؤه الأربعة.. صورة أحد ضحايا الصعق الكهربائي داخل مصنع مخللات بالأقصر

الفيدرالي الأمريكي

المؤشر تجاوز 100 نقطة.. قفزة في الدولار بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة

بيزيرا

أعضاء الزمالك يكشفون مفاجأة.. بيع بيزيرا قرار فردي من حسين لبيب

عداد الكهرباء

بدل ما تستنى شهرين.. 20 يوم فقط لتركيب عدادات الكهرباء

ترشيحاتنا

د. عطية لاشين

حكم عدم رد المصروفات الدراسية عند سحب الأوراق.. عطية لاشين يوضح الضوابط الشرعية

الشيخ الحصري رحمه الله

في ذكرى ميلاد محمود خليل الحصري.. حكاية قارئ بدأ من الكُتّاب ووصل صوته إلى العالم

الشيخ محمود خليل الحصري

الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد الشيخ محمود خليل الحصري شيخ مدرسة الإتقان

بالصور

دراسة تحذر الرجال.. ساعات العمل الطويلة تزيد خطر إصابتك بهذه المشكلة

علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية
علاقة التوتر بضعف القدرة الجنسية

احذروا الساعات المقبلة.. أعراض ضربة الشمس والإجهاد الحراري

اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس
اعراض ضربة الشمس

أزمة صحية مفاجئة تصيب سامح حسين.. خضع لجراحة ويتلقى الرعاية بالعناية المركزة

سامح حسين
سامح حسين
سامح حسين

موعد آذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الخميس 17 سبتمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

نهال المغربل – نائب وزير التخطيط للمتابعة سابقاً

نهال المغربل تكتب: المرافق والخدمات العامة على المستوى المحلي: ماذا نتابع؟ ولماذا؟ وكيف؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: "قمة نيودلهي" إرادة الصعود المشترك

المزيد