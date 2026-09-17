رئيس مجلس الوزراء يستعرض تقريرا حول جهود وزارة البترول في دعم وتنمية صعيد مصر

استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا حول جهود وزارة البترول في دعم وتنمية صعيد مصر.

وشملت جهود الوزارة اهتماما متزايدا بتنمية أنشطة قطاع البترول في صعيد مصر باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية لدعم التنمية الاقتصادية، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر الفضائية المصرية الأولى.

كما شملت زيادة أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج وجذب الاستثمارات وزيادة القدرات التكريرية والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي

وتوصيل الغاز الطبيعي المنزلي إلى ما يزيد على 2 مليون و 195 ألف عميل منذ بدء النشاط في 2009.

ومد شبكات الغاز الطبيعي إلى 374 قرية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظات الصعيد.