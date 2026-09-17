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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

جامعة الأزهر تعلن مد فترة التسجيل في البرامج المتميزة حتى الأحد المقبل

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

أعلنت جامعة الأزهر، عن مد فترة التسجيل في البرامج المتميزة حتى الأحد المقبل الموافق ٢٠٢٦/٩/٢٠م.

يأتي ذلك حرصًا على مصلحة الطلاب واستجابة لرغباتهم في منحهم فرصة للالتحاق بالبرامج التعليمية المتاحة

سرعة التسجيل قبل انتهاء المدة المحددة

وتحثُّ جامعة الأزهر الطلاب والطالبات على سرعة التسجيل قبل انتهاء المدة المحددة، داعية الله- تعالى- للجميع بالتوفيق والنجاح.

ويمكنكم الاطلاع على تلك البرامج المتميزة من خلال الرابط الآتي:
https://drive.google.com/file/d/18STYBhnk3YrJBqf7PCy2jG4DuumBbCTu/view?usp=drivesdk

كما يتم التقدم للبرامج المتميزة من خلال الرابط الآتي: 
https://azu.edu.eg/sep/StudentPreference/login
 

أعلنت الإدارة المركزية للمدن الجامعية بـ جامعة الأزهر بأسيوط جدول تسكين المرحلة الأولى للطلاب والطالبات المقبولين بالمدن الجامعية لسنوات النقل والفرق النهائية بمختلف الكليات، بداية من الثلاثاء، مع تخصيص الغد لتسكين الحالات الخاصة.

بدء تسكين طلاب وطالبات سنوات النقل بالمدينة الجامعية بأسيوط

وقالت في بيان: ووفق ما أعلنته إدارة المدينة الجامعية بأسيوط فإن أعمال التسكين تبدأ من غدٍ الثلاثاء (طلاب- طالبات)، وذلك على النحو المبين في الجدولين المرفقين بالمنشور.

وأوصت إدارة المدينة الجامعية الطلاب والطالبات بالالتزام بمواعيد جدول التسكين، والتعليمات الواردة من إدارات المدن الجامعية ومسئولي التسكين، مؤكدة طباعة الاستمارات الملحقة بموقع الاستعلام عن نتيجة القبول بالمدن الجامعية واستكمال وملء البيانات، ثم التوجه إلى المدينة والمبنى محل السكن بإخطار نتيجة الطالب وتقديم ملف السكن لمسئول المبنى المختص.

كما تنبه إدارة المدينة الجامعية الطلاب والطالبات أنه في حالة وفاة الوالد يجب إحضار أصل شهادة الوفاة شرط أن تكون في العام الدراسي نفسه، وبالنسبة للمرضى يجب إحضار تقرير طبي معتمد من الإدارة الطبية بالمدينة، مشيرة أنه في حال وجود أي شكوى من الطلاب يتم التوجه لإدارة المدينة لتقديمها وفحصها.

جامعة الأزهر مد فترة التسجيل في البرامج المتميزة البرامج المتميزة

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