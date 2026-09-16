مفتي الهند يدين استهداف محيط مكة المكرمة بمسيّرة.. ويؤكد قدسية الحرمين

أعرب مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد، عن إدانته الشديدة للهجوم بالطائرة المسيّرة الذي أُفيد بوقوعه قرب مكة المكرمة.

وأبدى مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد، قلقه البالغ إزاء أي تهديد يمس أمن وسلامة البقاع المقدسة.

مفتي الهند: مكة المكرمة تحظى بمكانة روحية عظيمة وقداسة جامعة

وأكد بيان مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد أن «مكة المكرمة تحظى بمكانة روحية عظيمة وقداسة جامعة تجعلها واحة أمن وسلام لمليارَي مسلم حول العالم، وأن حرمة الحرمين الشريفين واستقرارهما خط أحمر تجب صيانته في كل حين، وأي عمل يعرض المشاعر المقدسة أو ضيوف الرحمن أو السكّان للخطر هو تصرف مدان يثير الأسى والقلق العميقين».

​ودعا الشيخ أبو بكر أحمد كافة الأطراف المعنية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي خطوات تصعيدية تفاقم التوتر الإقليمي، مشددًا على حتمية تغليب لغة الحوار والحكمة لحماية الأبرياء وصون دماء المسلمين.

واختتم مفتي الديار الهندية بيانه بإعلان تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادةً وشعبًا، متضرعًا إلى المولى عز وجل أن يحفظ الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين، وأن يُسبغ على المنطقة والعالم بأسره أردية الأمن والسلام والاستقرار.