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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأحد.. رئيس وزراء ماليزيا يزور مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد

رئيس وزراء ماليزيا ومفتي الهند
رئيس وزراء ماليزيا ومفتي الهند

يصل رئيس الوزراء الماليزي، داتو سري أنور إبراهيم، يوم الأحد المقبل إلى ولاية كيرلا جنوبي الهند، في زيارة رسمية يتخللها لقاء مفتي الديار الهندية ورئيس جامعة مركز الثقافة السنية، الشيخ أبو بكر أحمد.

رئيس وزراء ماليزيا يزور مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد

تأتي هذه الزيارة في إطار جولة تشمل تفقد مجمّع "مدينة المعرفة" ومركز الثقافة السنية؛ حيث يبحث الجانبان تعزيز أواصر التعاون العلمي والتعليمي، وتبادل الرؤى حول القضايا الإسلامية المعاصرة وترسيخ قيم الحوار والاعتدال.

وتُعد هذه الزيارة هي الثانية لرئيس الوزراء الماليزي إلى كيرلا للقاء الشيخ أبو بكر أحمد، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتقدير المتبادل بين الجانبين، فضلًا عن المكانة الدينية والتعليمية التي يحظى بها مفتي الهند لدى الأوساط السياسية والأكاديمية في العالم الإسلامي، ولا سيما في دول جنوب شرق آسيا.
 

رئيس الوزراء الماليزي مفتي الديار الهندية مفتي الهند رئيس وزراء ماليزيا يزور مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد

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