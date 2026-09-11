الأحد.. رئيس وزراء ماليزيا يزور مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد

يصل رئيس الوزراء الماليزي، داتو سري أنور إبراهيم، يوم الأحد المقبل إلى ولاية كيرلا جنوبي الهند، في زيارة رسمية يتخللها لقاء مفتي الديار الهندية ورئيس جامعة مركز الثقافة السنية، الشيخ أبو بكر أحمد.

رئيس وزراء ماليزيا يزور مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد

تأتي هذه الزيارة في إطار جولة تشمل تفقد مجمّع "مدينة المعرفة" ومركز الثقافة السنية؛ حيث يبحث الجانبان تعزيز أواصر التعاون العلمي والتعليمي، وتبادل الرؤى حول القضايا الإسلامية المعاصرة وترسيخ قيم الحوار والاعتدال.

وتُعد هذه الزيارة هي الثانية لرئيس الوزراء الماليزي إلى كيرلا للقاء الشيخ أبو بكر أحمد، مما يعكس عمق العلاقات الأخوية والتقدير المتبادل بين الجانبين، فضلًا عن المكانة الدينية والتعليمية التي يحظى بها مفتي الهند لدى الأوساط السياسية والأكاديمية في العالم الإسلامي، ولا سيما في دول جنوب شرق آسيا.

