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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

العربية للتصنيع: نمتلك خبرات تمتد لسنوات في مجال عمرة محركات الطائرات

معرض
معرض
عادل نصار

قال اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تعد كيانًا صناعيًا من الكيانات الصناعية الكبيرة في مصر، مؤكدًا أن دورها في الصناعة المصرية سيصبح أكبر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج « البعد الرابع»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن أن كثيرًا من المواطنين يعرفون الهيئة العربية للتصنيع من خلال منتجاتها العسكرية، مشيرًا إلى أن لديها خبرات تمتد لسنوات في مجال عمرة محركات الطائرات، كما أن معظم طائرات القوات الجوية المصرية التي تظهر في المناورات والتدريبات المشتركة تخضع عمرة محركاتها داخل الهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب تنفيذ عمرة أجسام بعض الطائرات.

وتابع: « التواصل والعلاقة بين الهيئة والقوات الجوية المصرية علاقة قديمة وأصيلة، و الهيئة وقعت خلال المعرض مع شركة «إيرباص» والشركات الفرنسية على تجديد رخص الإنتاج وتجديد رخص العمرة إلى جانب فتح مجالات جديدة، كما أن المصانع التابعة للهيئة والمتخصصة في عمرة الطائرات تعد من أكبر المصانع الموجودة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى امتلاكها قاعدة صناعية كبيرة».

وأكمل: « جميع المصانع مؤهلة من حيث البنية التحتية لاستيعاب الطرازات الجديدة من المحركات، كما يمكن توسيع المصنع بما يتناسب مع تطور القوات الجوية وظهور طائرات أو محركات أحدث».

العربية للتصنيع الهيئة العربية الطائرات

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