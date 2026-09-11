زوج شقيقتها وأنجاله.. القبض على المتهمين بالتعدى على سيدة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضررت خلاله القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص وأنجاله بالتعدى عليها بالسب والضرب وإحداث إصابتها والإساءة لسمعتها بالقليوبية.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: القائمة على النشر (ربة منزل)، وطرف ثان: (4 أشخاص "زوج شقيقتها وأنجاله") جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لخلافات عائلية فيما بينهم، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب.

أمكن ضبط الطرفين ، وبمواجهتهم أقروا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات ، وأبدى الطرفين رغبتهم فى التصالح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.









