الحرية المصري: مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تعكس ثقل مصر ودورها المتنامي دوليًا

ثمن حزب الحرية المصري، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الثامنة عشرة لتجمع بريكس، مؤكدًا أن الحضور المصري رفيع المستوى في هذا المحفل الدولي يعكس مكانة مصر وثقلها المتنامي على الساحة الدولية، وحرص القيادة السياسية على تعزيز دور الدولة المصرية في مختلف التجمعات الدولية المؤثرة.

وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب، إن مشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس تمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون بين مصر والدول الأعضاء في التجمع، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الاقتصاد المصري ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتعزيز فرص التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة.

وأضاف أن تجمع بريكس أصبح أحد الأطر الدولية المهمة التي تتيح فرصًا واسعة للتعاون بين الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن وجود مصر ضمن هذا التجمع يعزز قدرتها على الاستفادة من الفرص الاقتصادية والتنموية المتاحة، ويدعم توجه الدولة نحو تنويع شراكاتها الدولية بما يحقق المصالح المصرية.

علاقات متوازنة وفاعلة مع مختلف القوى الدولية

وأشار مهنى إلى أن مشاركة الرئيس السيسي تؤكد أيضًا حرص مصر على بناء علاقات متوازنة وفاعلة مع مختلف القوى الدولية، وتعكس سياسة خارجية تقوم على الانفتاح والتعاون واحترام المصالح المشتركة، بما يعزز من قدرة مصر على طرح رؤيتها تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضح أن القمة تمثل منصة مهمة لمناقشة عدد من التحديات التي تواجه المجتمع الدولي، وفي مقدمتها قضايا الأمن والاستقرار والتنمية والأزمات الإقليمية، مؤكدًا أن مصر تمتلك رؤية واضحة تقوم على دعم الحلول السياسية والحوار ورفض التصعيد، بما يعزز فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأكد أحمد مهنى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة بريكس تأتي في إطار الحضور المصري الفاعل في المحافل الدولية، وتعكس ما تتمتع به الدولة المصرية من علاقات قوية ومتوازنة مع مختلف دول العالم، مشددًا على أن تعزيز التعاون مع دول بريكس يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق المزيد من فرص التنمية والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.