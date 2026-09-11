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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحرير 908 محاضر بمخالفات لمخابز وأسواق في المنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

كشف اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، عن تحرير 908 محاضر تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية موسعة شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية، على المنشآت التموينية والمخابز والأسواق على مدار أسبوع، بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وتضمنت الحملات تحرير 524 محضر مخالفات للمخابز، شملت نقص الوزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم النظافة، و384 محضرًا للأسواق، لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، فضلًا عن مخالفات أخرى.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، أن من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها تحرير محضري جنح ضد محال لتجارة الأعلاف بنطاق شبين الكوم وبركة السبع، لحيازتها 7 أطنان أعلاف مجهولة المصدر وبدون مستندات.

كما تم ضبط كميات من اللحوم مجهولة المصدر بنواحي الباجور وشبين الكوم، بالإضافة إلى ضبط طن وربع من البطاطس نصف المقلية مجهولة المصدر بأحد الكيانات المخالفة بمدينة السادات، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه؛ أكد محافظ المنوفية متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الوحدات المحلية وقطاعات التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، لضمان توافر السلع الاستراتيجية التي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.

المنوفية محافظة المنوفية محاضر تموينية لحوم فاسدة

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