بن غفير يستعرض إذلال الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال

نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقطع فيديو يظهر عددًا من الأسرى الفلسطينيين وهم ممددون على الأرض ومقيدو الأيدي والأقدام داخل أحد السجون الإسرائيلية.

ويظهر في الفيديو الأسرى في أوضاع مهينة، فيما بدا أحدهم وهو يرتجف بشكل واضح، بينما وقف بن غفير إلى جانبهم متفقدًا المكان.

وأثار المقطع، الذي نشره بن غفير عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقادات واسعة، وسط اتهامات للوزير الإسرائيلي باستخدام مشاهد إذلال وتعذيب الأسرى الفلسطينيين في إطار دعائي وسياسي.

وتأتي هذه المشاهد في ظل تصاعد الانتقادات بشأن ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وما يتردد من اتهامات بشأن تعرضهم لسوء المعاملة والانتهاكات.