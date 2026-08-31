مرصد الأزهر يدين تصريحات بن غفير بحق الأسيرات الفلسطينيات..انتهاك صارخ للكرامة الإنسانية

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ما جرى تداوله بشأن تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، خلال اقتحامه زنازين الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون، معتبرًا أن ما صدر عنه يعكس استخفافًا صارخًا بالكرامة الإنسانية وبأبسط الحقوق التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية للمحتجزين.

وأوضح مرصد الأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مقطعًا متداولًا أظهر بن غفير وهو يرد على شكوى لإحدى الأسيرات الفلسطينيات بشأن ظروف الاحتجاز وحرمان الأسيرات من حقوق أساسية، من بينها الحصول على فرصة للاستحمام وتوفير ملابس نظيفة، بقوله: «أنا مسرور بظروف اعتقالكن».

وأشار المرصد إلى أن هذه التصريحات، في حال ثبوتها، تكشف عن نهج يتعامل مع معاناة الأسيرات الفلسطينيات باعتبارها وسيلة للعقاب والإذلال، بدلًا من احترام حقوقهن الإنسانية وضمان معاملتهن بما يتفق مع القواعد الدولية المنظمة لمعاملة الأسرى والمحتجزين.

ولفت مرصد الأزهر إلى أن الأسيرة التي ظهرت في المقطع هي هناء طحاينة، البالغة من العمر 48 عامًا، من مدينة جنين، وهي أم لستة أبناء، مشيرًا إلى أنها اعتُقلت عقب مداهمة منزلها في الثامن من يونيو، قبل تحويلها إلى الاعتقال الإداري، رغم معاناتها من عدة أمراض مزمنة تستلزم الحصول على رعاية صحية مستمرة.

قمعية وتفتيش متكرر لغرف الاحتجاز

وأكد المرصد أن أوضاع الأسيرات الفلسطينيات في سجن الدامون تثير مخاوف بالغة، في ظل ما يتم تداوله من شهادات وتقارير عن تدهور ظروف الاحتجاز وغياب عدد من الاحتياجات الأساسية اللازمة للحياة اليومية، بما في ذلك الطعام والملابس والمستلزمات الخاصة بالنساء.

وأضاف أن الأسيرات يتعرضن، وفقًا لما أوردته هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، لإجراءات قمعية وتفتيش متكرر لغرف الاحتجاز، فضلًا عن إخراجهن إلى الساحات في أوقات ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من صعوبة ظروف الاحتجاز التي يعانين منها.

وشدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على أن احترام الكرامة الإنسانية لا ينبغي أن يكون محل تفاوض أو مرتبطًا بمواقف سياسية، مؤكدًا أن حماية حقوق المحتجزين واجب تفرضه القواعد الإنسانية والقانون الدولي، وأن أي ممارسات تنطوي على الإهانة أو التعذيب أو الحرمان من الاحتياجات الأساسية تستوجب الإدانة والمساءلة.

ودعا المرصد المجتمع الدولي والجهات المعنية بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها تجاه أوضاع الأسرى والأسيرات الفلسطينيين، والعمل على ضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية، ووقف أي ممارسات تنتهك كرامتهم أو تعرض حياتهم وصحتهم للخطر.

وأكد مرصد الأزهر أن استمرار الانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينيات، في ظل غياب آليات فاعلة للمساءلة، يهدد بتكريس الإفلات من العقاب، ويستدعي تحركًا دوليًا جادًا لضمان احترام القانون الدولي والقواعد الإنسانية، وصون كرامة جميع المحتجزين دون تمييز.