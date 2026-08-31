قرار عاجل من المجلس الأعلى للإعلام بسبب برنامج كريم حسن شحاتة| تفاصيل

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانونى لقناة "الحياة" لمخالفة برنامج “كورة كل يوم” تقديم كريم حسن شحاتة للأكواد الإعلامية.

وأوضح المجلس أن القرار بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ولجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبد السلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، قررت لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، استدعاء الممثل القانوني لقناة "الحياة" لجلسة استماع، بشأن ما تضمنته حلقة برنامج "كورة كل يوم" المذاعة بتاريخ 29 أغسطس الجاري، تقديم كريم حسن شحاتة، من مخالفات للأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس.