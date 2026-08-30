اتفاق نهائي بين الشباب السعودي ورياض محرز.. والصفقة تنتظر موافقة الرقابة المالية

توصلت إدارة نادي الشباب السعودي إلى اتفاق نهائي مع الجزائري رياض محرز، لاعب الأهلي السعودي، بشأن جميع بنود التعاقد، تمهيدًا لإتمام انتقاله إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن الاتفاق بين الطرفين تم حسمه بشكل نهائي، إلا أن إتمام الصفقة والتوقيع الرسمي لا يزال متوقفًا على الحصول على موافقة لجنة الرقابة المالية التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين.

وتنتظر إدارة الشباب الحصول على الضوء الأخضر من اللجنة المالية، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة وضم محرز إلى صفوف الفريق.