التعادل السلبي يحسم مواجهة الفتح والاتحاد في الدوري السعودي

حسم التعادل السلبي دون أهداف مواجهة الفتح والاتحاد، التي أقيمت مساء اليوم السبت 29 أغسطس 2026، على استاد ميدان تمويل الأولى «الأمير عبدالله بن جلوي»، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2026-2027.

وشهدت المباراة محاولات هجومية متبادلة من جانب الفريقين، إلا أن تألق حارسي المرمى حال دون اهتزاز الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل دون أهداف.

وأوقف التعادل مسيرة الاتحاد في مواصلة انتصاراته، بعدما اكتفى بنقطة واحدة من المباراة، بينما نجح الفتح في الخروج بنقطة ثمينة أمام أحد أبرز منافسي المسابقة.

وشهد اللقاء إشهار عدد من البطاقات الصفراء للاعبي الفريقين، أبرزهم مروان سعدان وزايدو يوسف من جانب الفتح، إلى جانب حسن كادش وفارس عابدي وديون لوبي وجان سيميتش من الاتحاد.