السيناريست سيد بشير يعلن وفاة نجله سليم

أعلن السيناريست سيد بشير وفاة نجله سليم، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، معربًا عن حزنه الشديد لفقدانه.

وفاة نجل سيد بشير

وكتب سيد بشير: «لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار وأجل مسمى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. إنا لله وإنا إليه راجعون»، مضيفًا: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا سليم لمحزنون، سليم ابني وفلذة كبدي في ذمة الله».

وأشار السيناريست إلى أن صلاة الجنازة ستكون بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، مختتمًا منشوره بالدعاء: «ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. البقاء لله وحده».