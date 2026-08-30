رحلات مباشرة.. رئيس بلدية طرابزون: انتقال محمد صلاح ساهم في تنشيط السياحة

تحدث رئيس بلدية طرابزون عن التأثير الكبير الذي أحدثه انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور، مؤكدًا أن الصفقة لم تقتصر على الجانب الرياضي، وإنما امتدت آثارها إلى السياحة والعلاقات بين مصر وتركيا.

وقال رئيس بلدية طرابزون، في تصريحات صحفية: «انتقال محمد صلاح إلى طرابزون لم يكن مجرد صفقة رياضية، بل ساهم بشكل ملحوظ في تنشيط السياحة بالمدينة، وبدأت رحلات جوية مباشرة من مصر إلى طرابزون منذ انتقاله».

وأضاف: «صلاح أحد الركائز التي نعتمد عليها لتحقيق حلم الفوز بالدوري هذا العام»، في إشارة إلى الآمال الكبيرة التي تضعها جماهير طرابزون سبور على النجم المصري للمنافسة بقوة على لقب الدوري التركي.

وتطرق رئيس البلدية إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه محمد صلاح في تعزيز العلاقات بين البلدين، قائلًا: «يمكنه أيضًا أن يكون سفيرًا للعلاقات بين مصر وتركيا، في ظل التقارب الكبير بين الشعبين وتشابه البنية الاجتماعية والدينية».

وكشف رئيس بلدية طرابزون عن وجود رغبة في استثمار الشعبية الكبيرة التي يحظى بها صلاح في مصر وتركيا، موضحًا: «نأمل في تنظيم فعاليات ترويجية لطرابزون في القاهرة والإسكندرية خلال الفترة المقبلة».

وتعكس تصريحات رئيس البلدية مدى التأثير الذي أحدثه انتقال محمد صلاح إلى طرابزون سبور، حيث أصبح اللاعب المصري محط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع، وسط آمال بأن يسهم وجوده في تعزيز الحضور السياحي والاقتصادي للمدينة إلى جانب دوره داخل الملعب.