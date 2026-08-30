غرق قارب يقل 270 شخصاً قبالة سواحل قبرص.. وإنقاذ 159 راكباً

انقلب قارب يقل نحو 270 راكباً، اليوم الأحد، قبالة سواحل شمال قبرص، وسط عمليات بحث وإنقاذ واسعة تجريها السلطات في المنطقة، وفقا لوكالة رويترز.

إنقاذ 159 شخصا حتى الآن

ونقلت وسائل إعلام تابعة للقبارصة الأتراك عن مراد شنكول رئيس بلدية كيرينيا قوله لقناة "سي إن إن ترك" إن فرق الإنقاذ تمكنت حتى الآن من انتشال 159 شخصاً من أصل 258 كانوا على متن القارب.

وذكرت صحيفة "كيبريس" أن القارب بدأ بالغرق بعد امتلائه بالمياه على بعد نحو 4 أميال من الشاطئ، مشيرة إلى الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

ولا تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة للعثور على باقي المفقودين، وفقا للمصدر.