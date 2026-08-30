منطقة الإسكندرية الأزهرية تتألق في «اليوم العالمي للسرد القرآني»

شهدت منطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الأحد، فعاليات النسخة الثالثة من «اليوم العالمي للسرد القرآني»؛ حيث احتشد الطلاب والمحفظون في رحاب كتاب الله تعالى لتلاوته وسرده كاملاً، تجسيدًا لرسالة الأزهر الشريف الخالدة في رعاية أهل القرآن وتشجيع النشء على الحفظ والتلاوة والإتقان، وذلك في مشهد إيماني يفيض بالروحانية والجمال.

جولات تفقدية ومتابعات ميدانية لمجريات هذا اليوم القرآني

وقد تضمن برنامج الفعالية جولات تفقدية ومتابعات ميدانية لمجريات هذا اليوم القرآني المتميز في عدد من الدور والمعاهد، شملت: (دار أهل القرآن، ودار الإحسان، ودار الرضوان، ومعهد براعم طيبة الخاص، ومعهد فتيات السيوف).

جاء ذلك بحضور كريم من الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والدكتور أحمد طه، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، ومصطفى بهي، مدير عام الإدارة العامة للخدمات ورعاية الطلاب، والشيخ محروس شرف مدير شؤون القرآن بالمنطقة؛ حيث أشاد الحضور بالإقبال الكبير والجهود المبذولة من المشاركين، والقائمين على التنظيم للظهور بهذه الصورة المشرفة التي تليق بمكانة القرآن الكريم في نفوس أبناء الأزهر الشريف.

