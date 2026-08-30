بعد إشادة فليك.. هل يقترب حمزة عبدالكريم من الظهور مع برشلونة؟

حسم الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة جانبًا من الجدل المثار حول موقف المهاجم الشاب حمزة عبدالكريم بعدما كشف كواليس استبعاد اللاعب من أول مباراتين للفريق في بطولة الدوري الإسباني مؤكدًا أن عدم مشاركته حتى الآن لا يرتبط بتراجع مستواه أو عدم اقتناع الجهاز الفني بإمكاناته.

ويستعد برشلونة لخوض ثالث مبارياته في الدوري الإسباني لموسم 2026-2027 عندما يستضيف رايو فاليكانو مساء الاثنين على ملعب «سبوتيفاي كامب نو» في مواجهة يسعى خلالها الفريق الكتالوني إلى مواصلة بدايته المثالية للمسابقة.

وحصد برشلونة العلامة الكاملة في أول جولتين بعدما تغلب على إلتشي ثم أتلتيك بلباو ليبدأ حملة الدفاع عن لقب الدوري بصورة قوية في الوقت الذي يبحث فيه رايو فاليكانو عن انتصاره الأول بعد خسارته أمام إشبيلية وتعادله مع ألافيس.

حمزة عبدالكريم.. هداف الإعداد خارج حسابات الليجا

ورغم البداية القوية لبرشلونة ظل اسم حمزة عبدالكريم حاضرًا في النقاش الجماهيري بعدما غاب المهاجم المصري عن أول مباراتين للفريق في الدوري رغم ظهوره اللافت خلال فترة الإعداد.

وكان عبدالكريم قد ترك انطباعًا قويًا خلال المباريات التحضيرية بعدما سجل عددًا من الأهداف ولفت الأنظار بأدائه الأمر الذي جعل البعض يتساءل عن أسباب عدم حصوله على فرصة في المباريات الرسمية.

غياب اللاعب عن أول جولتين فتح الباب أمام عدة تكهنات خصوصًا أن تألقه في فترة الإعداد كان قد رفع سقف التوقعات بشأن إمكانية ظهوره مع الفريق الأول في الدوري.

لكن تصريحات فليك جاءت لتقدم تفسيرًا مختلفًا تمامًا.

فليك: ليس من السهل منح الفرصة للجميع

خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة رايو فاليكانو تحدث فليك عن موقف حمزة عبدالكريم بصورة مباشرة مشيدًا بما يقدمه اللاعب في التدريبات ومؤكدًا أن عدم مشاركته لا يعني عدم أحقيته في الحصول على الفرصة.

وقال المدرب الألماني إن منح الفرص للاعبين المستحقين ليس أمرًا سهلًا دائمًا في ظل المنافسة القوية داخل قائمة برشلونة وتعدد الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني.

وأوضح فليك أن حمزة عبدالكريم قدم فترة إعداد مميزة مشيرًا إلى أن مستواه يتطور بشكل مستمر من يوم إلى آخر خلال التدريبات.

وتحمل تصريحات المدرب رسالة واضحة إلى اللاعب والجماهير في الوقت نفسه: الاستبعاد من المباريات الأولى لا يمثل حكمًا على قدرات حمزة أو مستواه الفني.

رسالة فليك الأهم

ولم يكتف فليك بالإشادة بالمهاجم المصري وإنما ذهب إلى أبعد من ذلك عندما أكد أنه يستحق الحصول على فرصة للمشاركة.

وقال المدير الفني لبرشلونة إن حمزة عبدالكريم يمتلك القدرة على تسجيل الأهداف كما أشاد بروحه الرياضية وعقليته مؤكدًا رغبة الجهاز الفني في منحه فرصًا لإظهار مهاراته.

وتعد هذه النقطة تحديدًا الأبرز في حديث فليك لأنها تعني أن المهاجم المصري لا يخرج من حسابات المدرب وإنما ينتظر اللحظة المناسبة للحصول على فرصته.

وبالتالي فإن عدم ظهوره في أول مباراتين لا يمكن اعتباره قرارًا نهائيًا بشأن دوره مع الفريق خلال الموسم.

لماذا لم يشارك حتى الآن؟

لم يقدم فليك تفسيرًا تفصيليًا بشأن سبب عدم مشاركة عبدالكريم في أول مباراتين لكنه وضع الأمر في إطار المنافسة داخل قائمة برشلونة وصعوبة منح جميع اللاعبين دقائق لعب.

ويبدو أن الجهاز الفني يعتمد في بداية الموسم على مجموعة من الخيارات الهجومية التي تمنحه أكبر قدر من الاستقرار في انتظار الوقت المناسب لإدخال العناصر الأخرى.

كما أن قرار توظيف رافينيا في مركز المهاجم الصريح يمثل عاملًا إضافيًا في حسابات فليك.

فالمدرب الألماني أوضح أنه يرى في رافينيا لاعبًا قادرًا على أداء هذا الدور بكفاءة خصوصًا في الضغط الهجومي والحركة والقدرة على التسجيل.

رافينيا في مركز المهاجم.. أين يقف حمزة؟

كشف فليك أن رافينيا يمتلك خصائص تجعله مناسبًا للعب كمهاجم صريح مشيرًا إلى قدرته على الضغط بحماس وديناميكية فضلًا عن كونه أحد اللاعبين القادرين على صناعة وتسجيل الأهداف.

وأضاف أن رافينيا يمثل قائدًا للفريق وأن اندفاعه في الضغط الهجومي يمنح برشلونة حلولًا مهمة داخل الملعب.

لكن المدرب الألماني ترك الباب مفتوحًا أمام استخدام لاعبين آخرين في المركز نفسه خلال فترات مختلفة من المباريات.

وهذه الجزئية تمنح حمزة عبدالكريم مساحة من الأمل خاصة أن فليك لم يحصر مركز المهاجم الصريح في لاعب واحد وإنما أكد وجود خيارات متعددة يمكن الاعتماد عليها وفق ظروف المباريات.