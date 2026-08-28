برشلونة يحسم موقفه من صفقة مهاجم جديد.. وقرار مفاجئ بشأن حمزة عبد الكريم

لا يزال نادي برشلونة يبحث في سوق الانتقالات عن مهاجم صريح يمكنه دعم الخط الأمامي، رغم اقتراب فترة الانتقالات الصيفية من نهايتها، في ظل رغبة النادي الكتالوني في توفير بدائل هجومية خلال الموسم الجديد.

ويأتي الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، على رأس قائمة أهداف برشلونة لتدعيم مركز رأس الحربة، خاصة بعد رحيل روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس.

لكن إدارة برشلونة لم تتمكن حتى الآن من حسم الصفقة، في ظل تمسك أتلتيكو مدريد باستمرار ألفاريز ورفض فكرة رحيله إلى منافسه الكتالوني.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، كانت خطة برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية تقوم على التعاقد مع ألفاريز، إلى جانب مهاجم آخر يمتلك فعالية تهديفية كبيرة، لتعويض رحيل ليفاندوفسكي وفيران توريس.

ومع تعثر صفقة ألفاريز، بدأ موقف برشلونة من التعاقد مع مهاجم جديد يتغير، بعدما رأى هانز فليك، المدير الفني، وديكو، المدير الرياضي، أن تدعيم مركز المهاجم الصريح ليس أولوية ضرورية وفقًا لما ظهر خلال دراسة الخيارات المتاحة في سوق الانتقالات.

برشلونة يرفض صفقة مهاجم ريال مدريد

وفي هذا السياق، كشف الصحفي سيكي رودريجيز أن برشلونة رفض فرصة التعاقد مع كارلوس إسبي، لاعب ريال مدريد الجديد، بعدما عُرض على النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال رودريجيز إن برشلونة كان يرى أن اللاعب يمتلك إمكانيات جيدة، لكنه رفض الصفقة بسبب قيمة الشرط الجزائي البالغة 25 مليون يورو، خاصة أن النادي لم يكن يضمن حصوله على دور أساسي مع الفريق.

وأوضح الصحفي الإسباني أن برشلونة يفضل في الوقت الحالي الرهان على المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، باعتباره خيارًا منخفض التكلفة وقابلًا للتطور، بدلًا من دفع مبلغ كبير في لاعب لن يكون ضمن التشكيل الأساسي.

وأضاف أن التعاقد مع حمزة عبد الكريم كلف برشلونة 1.5 مليون يورو فقط، وهو ما يجعل الصفقة أقل مخاطرة من دفع 25 مليون يورو في لاعب قد لا يحصل على مشاركة أساسية.

برشلونة يتمسك بحمزة عبد الكريم

وكان حمزة عبد الكريم انضم إلى برشلونة على سبيل الإعارة من الأهلي في فبراير الماضي، قبل أن يقرر النادي الكتالوني تفعيل بند الشراء وتحويل الصفقة إلى انتقال دائم خلال الصيف.

وحصل المهاجم المصري على فرصة المشاركة مع الفريق الأول خلال فترة الإعداد للموسم الجديد تحت قيادة هانز فليك، وقدم مستويات لافتة جعلته يحظى بثقة الجهاز الفني.

وتواجد حمزة عبد الكريم في قائمة برشلونة خلال مباراتي إلتشي وأتلتيك بلباو في أول جولتين من الدوري الإسباني، لكنه لم يحصل على أي دقيقة خلال المباراتين.

ورغم ذلك، يبدو أن برشلونة لا يزال متمسكًا بخطة تطوير اللاعب، مع إمكانية الاعتماد عليه كخيار هجومي بديل خلال الموسم، بدلًا من الدخول في صفقة مكلفة لتدعيم مركز المهاجم الصريح.