قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عايزة أرتبط بمحاسب مش فنان.. أميرة أديب تحكي عن أمورها الخاصة
شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة.. الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال 30 شخصا
الجفاف يجبر فرنسا على تخفيف قواعد صناعة الجبن
صلاة الخسوف عند ذهاب ضوء القمر.. دار الإفتاء: من فاتته فلا قضاء عليه ولا يجوز صلاتها بعد زوال وقتها.. الأزهر للفتوى: أداؤها سنة عن النبي بهذه الطريقة
عزرائيل حضر.. محمد رمضان يعود للدراما الرمضانية بـ«عشماوي» علي MBC
40 ساعة من التأهب الجوي.. هجمات روسية مكثفة تستهدف مستودعات تجارية في كييف
تجديد عقد إمام عاشور بـ الأهلي.. ماذا حدث في جلسة منتصف الليل؟
«عند أمك».. أميرة أديب تكشف مفاجأة عن موقف والدتها من دخولها التمثيل
غدًا السبت.. بدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات حتى هذا الموعد
حرب إيران ترفع كلفة نقل البضائع في أمريكا.. وتضاعف أرباح شركات الشحن
حكم من فاتته صلاة الخسوف.. دار الإفتاء تجيب
انخفاض طفيف في الحرارة الأيام القادمة.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالبوركيني.. حلا شيحة تستمتع بالسباحة في البحر وتوجه رسالة لجمهورها

حلا شيحة
حلا شيحة
محمد بدران

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مجموعة من الصور الجديدة لها، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها وتسبح في البحر، مرتدية مايوه بوركيني باللون الأسود.

وعلقت حلا شيحة على الصور برسالة ذات طابع روحاني، قائلة: «حلاوة تستقر في القلب وسكينة.. ذلك هو طريق الله».

وتفاعل عدد من متابعي حلا شيحة مع أحدث ظهور لها، خاصة مع استمرارها في مشاركة جمهورها العديد من الرسائل التي تتناول موضوعات دينية وروحانية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال حلا شيحة

ويعد مسلسل «إمبراطورية م» آخر أعمال حلا شيحة في الدراما التلفزيونية، والذي عُرض ضمن موسم رمضان 2024، وشاركها بطولته خالد النبوي ومايان السيد ونور النبوي ونشوى مصطفى، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة.

وقدمت حلا شيحة خلال أحداث المسلسل شخصية «مي»، فيما دارت القصة حول «مختار» الذي يجد نفسه مسؤولًا عن أبنائه الستة بعد وفاة زوجته، ويحاول الموازنة بين رعايتهم وحياته الشخصية.

أما آخر مشاركاتها السينمائية، فكانت من خلال فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني، والذي شاركت فيه بشخصية «جميلة».

وكانت حلا شيحة قد ابتعدت عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، واتجهت إلى تقديم محتوى يتضمن رسائل دينية وروحانية، كما أعلنت في يونيو 2026 عن تفكيرها في تقديم بودكاست يحمل اسم «الحياة الطيبة».

اجازة الصيف حلا شيحة بالبوركيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أحمد شريف

إعلامية: أحمد شريف يشعر بحالة من عدم الارتياح

خسوف القمر في مصر

بدأ العد التنازلي.. مصر على موعد مع خسوف جزئي للقمر فجرا بنسبة 93%

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد