بالبوركيني.. حلا شيحة تستمتع بالسباحة في البحر وتوجه رسالة لجمهورها

نشرت الفنانة حلا شيحة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مجموعة من الصور الجديدة لها، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها وتسبح في البحر، مرتدية مايوه بوركيني باللون الأسود.

وعلقت حلا شيحة على الصور برسالة ذات طابع روحاني، قائلة: «حلاوة تستقر في القلب وسكينة.. ذلك هو طريق الله».

وتفاعل عدد من متابعي حلا شيحة مع أحدث ظهور لها، خاصة مع استمرارها في مشاركة جمهورها العديد من الرسائل التي تتناول موضوعات دينية وروحانية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

آخر أعمال حلا شيحة

ويعد مسلسل «إمبراطورية م» آخر أعمال حلا شيحة في الدراما التلفزيونية، والذي عُرض ضمن موسم رمضان 2024، وشاركها بطولته خالد النبوي ومايان السيد ونور النبوي ونشوى مصطفى، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد سلامة.

وقدمت حلا شيحة خلال أحداث المسلسل شخصية «مي»، فيما دارت القصة حول «مختار» الذي يجد نفسه مسؤولًا عن أبنائه الستة بعد وفاة زوجته، ويحاول الموازنة بين رعايتهم وحياته الشخصية.

أما آخر مشاركاتها السينمائية، فكانت من خلال فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني، والذي شاركت فيه بشخصية «جميلة».

وكانت حلا شيحة قد ابتعدت عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، واتجهت إلى تقديم محتوى يتضمن رسائل دينية وروحانية، كما أعلنت في يونيو 2026 عن تفكيرها في تقديم بودكاست يحمل اسم «الحياة الطيبة».