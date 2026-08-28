بدون تغيير.. سعر الدولار في السوق الرسمية الآن

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي وذلك على مستوى السوق الرسمية دون تغيير خلال بداية التداولات المسائية اليوم الجمعة 28-8-2026.

الدولار مستقر

وأظهرت تعاملات الدولار اليوم في البنوك منذ آخر يوم عمل؛ قبل تعطيل العمل في الجهاز المصرفي مساء الأربعاء الماضي.

تفاصيل سعر الدولار في البنوك الآن ثابت ما اتغيرش .. أعلى سعر دولار في البنوك الآن تفاصيل أقل سعر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.16 جنيها للشراء و 50.26 جنيها للبيع .

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار 50.07 جنيها للشراء و 50.17 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية

بلغ ثاني اقل سعر دولار 50.1 جنيها للشراء و 50.2 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي التجاري و الكويت الوطني.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.12 جنيها للشراءء و 50.22 جنيها للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 50.15 جنيها للشراء و 50.25 جنيها للبيع في بنوك ابوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي، التعمير والاسكان، المصرف العربي الدولي، البركة".

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس،، ميد بنك، التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي،المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري،نكست، الأهلي الكويتي".

ووصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه 50.2 جنيها للشراء و 50.3 جنيها للبيع في بنكي سايب والمصرف المتحد.

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 50.39 جنيها للشراء و 50.49 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 50.35 جنيها للشراء و 50.45 جنيها للبيع في بنك HSBC