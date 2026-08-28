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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بدون تغيير.. سعر الدولار في السوق الرسمية الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري لليوم الثاني على التوالي وذلك  على مستوى السوق الرسمية دون تغيير خلال بداية التداولات المسائية اليوم الجمعة 28-8-2026.

الدولار مستقر 

وأظهرت تعاملات الدولار اليوم في البنوك منذ آخر يوم عمل؛ قبل تعطيل العمل في الجهاز المصرفي مساء الأربعاء الماضي.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 50.16 جنيها للشراء و 50.26 جنيها للبيع .

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار 50.07 جنيها للشراء و 50.17 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية

بلغ ثاني اقل سعر دولار 50.1 جنيها للشراء و 50.2 جنيها للبيع في بنكي أبوظبي التجاري و الكويت الوطني.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.12 جنيها للشراءء و 50.22 جنيها للبيع في بنكي التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 50.15 جنيها للشراء و 50.25 جنيها للبيع في بنوك ابوظبي الأول، بيت التمويل الكويتي، العقاري المصري العربي، التعمير والاسكان، المصرف العربي الدولي، البركة".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب البنوك

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 50.17 جنيها للشراء و 50.27 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس،، ميد بنك، التنمية الصناعية، فيصل الاسلامي،المصري الخليجي، مصر، الأهلي المصري،نكست، الأهلي الكويتي".

ووصل سعر الدولار في مواجهة الجنيه 50.2 جنيها للشراء و 50.3 جنيها للبيع في بنكي سايب والمصرف المتحد.

سعر الدولار

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار 50.39 جنيها للشراء و 50.49 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وصل ثاني أعلي سعر دولار 50.35 جنيها للشراء و 50.45 جنيها للبيع في بنك HSBC

البنك المركزي مال واعمال اخبار مصر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنوك أعلي سعر دولار أقل سعر دولار اليوم

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