أميرة أديب تطلق مبادرة لتوزيع هواتف محمولة مجانًا على السوشيال ميديا

شاركت الفنانة أميرة أديب عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثّقت من خلاله موقفًا عفويًا جمعها بإحدى السيدات في الشارع بمصر، بعدما تحدثت معها عن حاجتها إلى هاتف محمول للتواصل مع أبنائها.

وظهرت أميرة في الفيديو وهي تستجيب لطلب السيدة حيث حرصت على مساعدتها وتوفير هاتف محمول لها، في موقف عفوي سرعان ما لفت انتباه متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول أميرة أديب في الفيديو: «في موقف طريف حصل لي أثناء تقييمي لمنتجات إحدى شركات الهواتف المحمولة الشهيرة، شاركوني بالتعليقات على الفيديو على حسابي مع الجمهور، فطلبت منهم يبعتولي تليفونات هدايا أوزعها على الناس»، لترد عليها السيدة وهي تستلم الهاتف الجديد: «الله يبارك لك».

وشهد مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا من متابعي أميرة أديب عبر حسابها الرسمي على «تيك توك»، الذين أشادوا بموقفها وطريقة تعاملها مع السيدة، حيث كتبت إحدى المتابعات: «البنت دي إنسانة بجد، أعرف إنها جابت طقم عيد لطفلة بطلب من والدة الطفلة ومتأخرتش»، فيما كتب متابع آخر: «شخصيتك في الحقيقة غير المسلسلات أوي».

وعلى خلفية هذا التفاعل، تواصلت إحدى شركات الهواتف المحمولة الشهيرة مع أميرة أديب من خلال التعليقات على الفيديو، وعرضت عليها توفير هواتف إضافية لمساعدتها في حالات أخرى، لترد أميرة بعفوية وممازحة: «يلا»، في إشارة إلى استعدادها لاستكمال الفكرة.

وفي اليوم التالي، واصلت أميرة أديب مبادرتها، حيث ظهرت في فيديو آخر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقدم هاتفًا محمولًا آخر لأحد أفراد الأمن، الذي عبّر عن شكره لها وتقديره لمساعدتها، لتؤكد "أميرة" من خلال هذا الظهور استمرار المبادرة بشكل يومي عبر حساباتها، ومواصلة مساعدة الحالات التي تحتاج إلى هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية بالمجان.

وتحرص الفنانة الشابة أميرة أديب من خلال المبادرة على تسليط الضوء على سبل العطاء المختلفة، مؤكدة أن المساعدة لا تقتصر بالضرورة على الجانب المادي، وإنما يمكن للإنسان أن يكون مؤثرًا بحضوره وابتسامته، وأن يترك أثرًا إيجابيًا في حياة من حوله من خلال مواقف بسيطة.