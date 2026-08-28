قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
افتتاح مسجدي النور بقريتي النبورة وأشنين بمغاغة في المنيا
جراديشار على رأس تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الاتحاد السكندري
حسن الخاتمة.. وفاة مسن ساجدًا أثناء إمامة المصلين في مسجد بقنا| صور
لياو يوافق على الانتقال إلى جالطة سراي.. تفاصيل
تفاصيل هروب لاعبي منتخب المصارعة .. وموقف وزارة الرياضة
الخزانة الأمريكية: عقوبات على شركة في هونج كونج بتهمة غسل أموال لصالح إيران
محمد صلاح يوجه رسالة مثيرة بعد رباعية فيرينكفاروسي في مرمى طرابزون
الإيجار التمليكي 2026.. مميزات وأسعار وموعد طرح الإسكان الجديد لمحدودي ومتوسطي الدخل
السعودية تتضامن مع الجزائر إثر ضحايا حرائق الغابات شمال شرقي البلاد
قمم أوروبية مرتقبة.. 6 مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا
محافظ أسوان يتابع جهود الرقابة على توزيع المواد البترولية بمحطات الوقود
فصل جرسون من عمله بسبب تامر عاشور .. تصرّف صادم في قصة مثيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أميرة أديب تطلق مبادرة لتوزيع هواتف محمولة مجانًا على السوشيال ميديا

الفنانة أميرة أديب
الفنانة أميرة أديب
أوركيد سامي

شاركت الفنانة أميرة أديب عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثّقت من خلاله موقفًا عفويًا جمعها بإحدى السيدات في الشارع بمصر، بعدما تحدثت معها عن حاجتها إلى هاتف محمول للتواصل مع أبنائها.

وظهرت أميرة في الفيديو وهي تستجيب لطلب السيدة حيث حرصت على مساعدتها وتوفير هاتف محمول لها، في موقف عفوي سرعان ما لفت انتباه متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقول أميرة أديب في الفيديو: «في موقف طريف حصل لي أثناء تقييمي لمنتجات إحدى شركات الهواتف المحمولة الشهيرة، شاركوني بالتعليقات على الفيديو على حسابي مع الجمهور، فطلبت منهم يبعتولي تليفونات هدايا أوزعها على الناس»، لترد عليها السيدة وهي تستلم الهاتف الجديد: «الله يبارك لك».

وشهد مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا من متابعي أميرة أديب عبر حسابها الرسمي على «تيك توك»، الذين أشادوا بموقفها وطريقة تعاملها مع السيدة، حيث كتبت إحدى المتابعات: «البنت دي إنسانة بجد، أعرف إنها جابت طقم عيد لطفلة بطلب من والدة الطفلة ومتأخرتش»، فيما كتب متابع آخر: «شخصيتك في الحقيقة غير المسلسلات أوي».

وعلى خلفية هذا التفاعل، تواصلت إحدى شركات الهواتف المحمولة الشهيرة مع أميرة أديب من خلال التعليقات على الفيديو، وعرضت عليها توفير هواتف إضافية لمساعدتها في حالات أخرى، لترد أميرة بعفوية وممازحة: «يلا»، في إشارة إلى استعدادها لاستكمال الفكرة.

وفي اليوم التالي، واصلت أميرة أديب مبادرتها، حيث ظهرت في فيديو آخر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقدم هاتفًا محمولًا آخر لأحد أفراد الأمن، الذي عبّر عن شكره لها وتقديره لمساعدتها، لتؤكد "أميرة" من خلال هذا الظهور استمرار المبادرة بشكل يومي عبر حساباتها، ومواصلة مساعدة الحالات التي تحتاج إلى هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية بالمجان.

وتحرص الفنانة الشابة أميرة أديب من خلال المبادرة على تسليط الضوء على سبل العطاء المختلفة، مؤكدة أن المساعدة لا تقتصر بالضرورة على الجانب المادي، وإنما يمكن للإنسان أن يكون مؤثرًا بحضوره وابتسامته، وأن يترك أثرًا إيجابيًا في حياة من حوله من خلال مواقف بسيطة.

الفنانة أميرة أديب اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

سعر الذهب

1300 جنيه نزول| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

الاهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري..

ترشيحاتنا

جانب من الانجازات

وزارة النقل تستعرض إنجازات ضخمة بتكلفة تتجاوز 2 تريليون جنيه

مرصد القطامية

مرصد القطامية: تدريب طلاب علوم الفضاء بجامعة العاصمة على الرصد وتحليل البيانات ومتابعة خسوف القمر

السكة الحديد

السكة الحديد تقدم خدمة نقل متميزة لمواطني شمال سيناء على خط القنطرة شرق - بئر العبد

بالصور

هل يوجد عمر مثالي لخسارة الوزن؟ أفضل مراحل السن للتخلص من السمنة

السمنة وتأثيرها على صحة الجسم
السمنة وتأثيرها على صحة الجسم
السمنة وتأثيرها على صحة الجسم

6 طرق لحماية الطفل من آلام الظهر من حمل حقيبة المدرسة الثقيلة

الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال

نشرة المرأة والمنوعات | كيفية شراء لانش بوكس للأطفال.. ونصائح لحماية طفلك من العدوى قبل دخول المدرسة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد