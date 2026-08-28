ثابت بدون تغيير .. سعر الذهب في منتصف التعاملات الآن

يستمر استقرار سعر الذهب في مصر مع منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة 28-8-2026؛ في محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تداولات الذهب في السوق الصاغة المصرية؛ على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو 6475 جنيها للشراء.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7400جنيها للشراء و7342 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 6783 جنيها للشراء و 6731 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6475 جنيها للشراء و6425 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5550 جنيها للشراء و5507 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 51.8 ألف جنيه للشراء و51.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4558 دولار للشراء و4557 دولار للبيع.