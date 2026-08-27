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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 5 جنيهات.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الذهب مساء اليوم الخميس 27-8-2026 على مستوي محلات الصاغة المصرية بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يتراجع

وفقد سعر الذهب بعد ساعات من بداية التعاملات المسائية بمقدار 5 جنيهات  على مستوى الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له مسجلًا 6470 جنيها.

سعر عيار 24 

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7394 جنيها للشراء و 7325 جنيه  للبيع.

أسعار الذهب

سعر عيار 22

وصل سعر الذهب من عيار 22 نحو 6778 جنيها للشراء و 6715 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6470 جنيها للشراء و 6410 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًأ 5545 جنيها للشراء و 5494 جنيها للبيع.

الذهب يتجه لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 51.76 ألف جنيه للشراء و 51.28 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4578 دولار للشراء و 4577 دولار للبيع.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 4 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب سعر جرام الذهب

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