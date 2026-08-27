مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: سوريا تشهد أكبر حركة عودة طوعية

أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن سوريا تشهد عودة كبيرة للاجئين والنازحين، والوضع الإنساني يتحسن بشكل ملحوظ في سوريا.



وقال مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية: أطالب المجتمع الدولي أن يدعم تطلعات الشعب السوري، والملايين يكافحون من أجل الحصول على الرعاية الصحية .

وأضاف مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية: سوريا تشهد أكبر حركة عودة طوعية، و أكثر من مليوني سوري عادوا من الخارج".

وتابع مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية: العودة الكبيرة للسوريين تتطلب دعم برامج التعافي"، مضيفا:" مخلفات الحرب غير المتفجرة تهدد حياة السوريين".

وأكمل مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية: نطالب بتوفير التمويل المستدام لدعم السوريين واستقرار بلادهم".

