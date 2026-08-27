وفاة مواطنين جراء حرائق بعدة ولايات جزائرية.. وتبون يعلن حدادا وطنيا 3 أيام

أعلن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، حدادًا وطنيًا لمدة ثلاثة أيام، اعتبارًا من اليوم الخميس، إثر وفاة عدد من المواطنين جراء الحرائق التي اندلعت في ولايات بوسط وشرق البلاد، مع تنكيس الأعلام الوطنية وإلغاء جميع مظاهر الاحتفالات والمنافسات الرياضية الوطنية.

ووجه الرئيس تبون - وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية - رسالة تعزية إلى أسر الضحايا، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للعائلات المكلومة، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

من جانبه، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل الجزائري، السعيد سعيود فتح تحقيقات معمقة للوقوف على أسباب اندلاع الحرائق، خاصة مع نشوب عدد كبير منها في ولايات عدة وفي توقيت متقارب.

وأكد سعيود، خلال تفقده أوضاع الحرائق في ولاية جيجل بتكليف، أن الدولة ستتكفل بالمصابين والعائلات المتضررة، مشيدًا بالتلاحم والتضامن بين المواطنين، موضحًا أنه تم التحكم في أكثر من 70% من الحرائق.

وأشار إلى أن الظروف الجوية المضطربة، وارتفاع درجات الحرارة، وشدة الرياح، وانتشار الدخان الكثيف، أعاقت مواصلة استخدام الطائرات في عمليات الإخماد.

بدوره، أكد وزير الصحة الجزائري محمد الصديق آيت مسعودان أن التكفل بالمصابين يجري على أفضل نحو، مشيرًا إلى إمكانية نقل بعض الجرحى، الذين يعانون إصابات متفاوتة الخطورة، إلى مستشفى الحروق الكبرى في الجزائر العاصمة.