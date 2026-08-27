عمر مرموش يرتدي القميص رقم 22 مع توتنهام

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي رسميًا تعاقده مع الدولي المصري عمر مرموش قادمًا من مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يتيح للنادي اللندني شراء اللاعب نهائيًا في الصيف المقبل.

وكشف توتنهام أن مرموش سيرتدي القميص رقم 22 خلال مشواره مع الفريق، بعد إتمام إجراءات انتقاله واجتياز الفحوصات الطبية بنجاح.

ويأمل المهاجم المصري في الحصول على فرصة أكبر للمشاركة بشكل أساسي مع توتنهام، بعدما واجه منافسة قوية على مركزه خلال الفترة الماضية مع مانشستر سيتي.

ويأتي انتقال مرموش إلى توتنهام في ظل رغبة النادي الإنجليزي في تدعيم خطه الهجومي، بينما يتطلع اللاعب إلى استعادة مستواه والحصول على دقائق لعب أكثر خلال الموسم الجديد.