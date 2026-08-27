بعد تجديد عقده حتى 2030.. الأهلي يوجه رسالة خاصة لمروان عطية

وجه النادي الأهلي رسالة خاصة إلى مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعد الإعلان رسميًا عن تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء، مؤكدًا استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال السنوات المقبلة.

ونشر الأهلي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي رسالة للاعب احتفالًا بتجديد عقده، وجاء فيها: «للقصة فصول جديدة.. سنكتبها معًا».

وأعلن النادي الأهلي تمديد عقد مروان عطية حتى عام 2030، بعد جلسة جمعته مع الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، الذي أنهى كافة الإجراءات الإدارية والمالية بالتنسيق مع وائل جمعة، مدير الكرة.

ويُعد مروان عطية من الركائز الأساسية في صفوف الأهلي، بعدما نجح في حجز مكانه ضمن حسابات الأجهزة الفنية خلال الفترة الماضية، بفضل قدراته الفنية ودوره المؤثر في خط وسط الفريق.

ويأتي تجديد عقد اللاعب ضمن خطة إدارة الأهلي للحفاظ على العناصر الأساسية للفريق، وتوفير حالة من الاستقرار قبل خوض المنافسات والاستحقاقات المقبلة.

وتترقب جماهير الأهلي استمرار تألق مروان عطية مع الفريق، والمساهمة في حصد المزيد من الألقاب خلال الفترة القادمة